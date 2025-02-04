Бивол способен вырубать не хуже Бетербиева. 5 самых жестких нокаутов Дмитрия

Российский боксер вырубал даже джебом.

Вечером 22 февраля в Эр-Рияде состоится боксерский вечер, в главном событии которого Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут реванш. Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе прошел в октябре 2024 года, и тогда россияне отбоксировали все 12 раундов, по итогам которых судьи решением большинства отдали победу Бетербиеву.

Дмитрий Бивол — один из самых техничных боксеров современности. Его стиль не предполагает хаотичных атак или дикой агрессии, но когда у него появляется возможность завершить бой досрочно, он это делает. Вспомним пять ярчайших нокаутов Бивола, которые продемонстрировали всю мощь боксера.

Дмитрий Бивол — Джоуи Вегас (2015)

Бой с опытным угандийцем Джоуи Вегасом в «Лужниках» стал для Бивола одним из первых серьезных испытаний в профессиональной карьере. Несмотря на то что Вегас имел за плечами внушительный багаж опыта, он не смог выдержать натиск российского боксера.

Бивол начал работать с первого раунда, методично разбирая соперника джебами и акцентированными ударами справа. В четвертом раунде он почувствовал, что оппонент ослаб, и увеличил темп. Финальный аккорд прозвучал после жесткого правого прямого в голову: Вегас рухнул на канвас, так и не сумев подняться до конца отсчета рефери. Этот нокаут показал, что Бивол обладает не только блестящей защитой, но и мощным напором.

Дмитрий Бивол — Фелипе Ромеро (2016)

Бой с мексиканцем Фелипе Ромеро стал очередным доказательством того, что Бивол — это не просто аккуратный боксер, а боец, который может закончить поединок в любой момент. Ромеро, обладавший солидным опытом, пытался навязать плотный размен, но Дмитрий быстро дал понять, кто контролирует ринг.

В восьмом раунде россиянин резко изменил ритм и отправил соперника в нокдаун серией хлестких ударов. Ромеро не смог подняться, и Биволу присудили победу нокаутом. Таким образом Дмитрий завоевал первый пояс в карьере — он стал обладателем титула WBC USA Silver в полутяжелом весе.

Дмитрий Бивол — Клейтон Консейсао (2016)

В бою против бразильца Клейтона Консейсао Бивол выглядел максимально уверенно. К тому моменту он уже сформировал свой фирменный стиль — давление, жесткий контроль дистанции и резкие атаки, разрушающие защиту оппонента.

Консейсао, известный своим жестким ударом, пытался выдерживать натиск, но Дмитрий методично пробивал его защиту. В четвертом раунде Бивол провел двойку — удар по корпусу и хук справа в голову, отправивший бразильца в нокдаун. Консейсао поднялся, но вскоре Дмитрий провел такую же комбинацию, и в этот раз бразилец чуть не вывалился за пределы ринга, но снова нашел в себе силы подняться. Была и третья попытка, но Консейсао снова встал. А вот после четвертого падения судья даже не стал открывать счет — настолько был очевиден победитель.

Дмитрий Бивол — Роберт Берридж (2017)

Австралиец Роберт Берридж к моменту боя с Биволом был проверенным ветераном, способным выдерживать серьезный урон. Однако россиянин не оставил ему ни единого шанса. Этот бой примечателен тем, что на кону стоял временный титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Бивол сразу обозначил свое превосходство, навязывая высокий темп и заставляя Берриджа работать вторым номером. В четвертом раунде австралиец начал проседать под шквалом атак. В самом начале отрезка раунда Дмитрий начал работать мощными комбинациями боковых ударов обеими руками — после одного из них Берридж оказался на канвасе, а судья сразу остановил бой, понимая, что продолжение может повлечь серьезные последствия. Так Бивол взял первый значимый титул в карьере.

Дмитрий Бивол — Трент Бродхерст (2017)

Этот бой стал дебютной защитой Бивола уже в статусе полноправного чемпиона WBA в полутяжелом весе. Поединок проходил в Монте-Карло и стал первым для Бивола за пределами России и США. Австралиец Трент Бродхерст уверенно шел к этому поединку, имея за плечами серию из 13 побед, но против чемпиона оказался бессилен.

Бивол мгновенно взял инициативу, не дав сопернику ни секунды передышки. Все закончилось уже в первом раунде. Дмитрий выждал момент, когда Бродхерст попытался атаковать, и жестко встретил его хлестким правым прямым. Удар попал точно в челюсть, отправив австралийца в глубокий нокаут. Пока это самый эффектный финиш в карьере Бивола — быстрый, мощный и безупречно точный.