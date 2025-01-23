Абсолютный чемпион мира Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой-реванш в конце зимы 2025 года.

Когда и где пройдет турнир с реваншем Бетербиев vs Бивол

Турнир с повторным боем за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится в субботу, 22 февраля. Вечер бокса примет спортивный комплекс Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Мероприятие начнется в 18.00 по московскому времени.

Главный бой с участием Бетербиева и Бивола ожидается не ранее полуночи воскресенья, 23 февраля. Первый поединок Артура и Дмитрия стартовал в 1.00 мск, боксеры начали выходить в ринг на представление за четверть часа до начала первого раунда.

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Как прошел первый бой Бетербиев vs Бивол

Первый бой не побежденных ранее российских боксеров Бетербиева и Бивола прошел в Эр-Рияде на Kingdom Arena ночь с 12 на 13 октября 2024 года.

Артур выиграл решением большинства судей (114:114, 115:113, 116:112) и стал абсолютным чемпионом мира. С этим вердиктом были не согласны члены команды Дмитрия и многие эксперты, в том числе известные экс-боксеры Константин Цзю, Сергей Ковалев, Тони Беллью, Эдгар Берланга, Шакур Стивенсон, Серхио Мора и другие.

Сторона Бивола изначально призывала дисквалифицировать одного из судей, отдавших наиболее явное предпочтение Бетербиеву. При этом Дмитрий признал поражение и выразил желание провести реванш, а Артур по-разному оценивал необходимость повторной встречи и все же принял вызов.

Что стоит на кону и формат боя Бетербиев — Бивол

В поединке Бетербиев — Бивол определится абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе. Боксеры будут претендовать на пояса IBF, WBC, WBO, WBA, IBO и The Ring, которые в октябре собрал Артур. Формат боя — 12 раундов по 3 минуты.

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Данные и рекорд Бетербиева

Артуру Бетербиеву — 40 лет. Его рост — 182 см, вес — 79 килограммов, размах рук — 185 см. Проживающий в Канаде россиянин в профессиональном боксе одержал 21 победу, из которых до встречи с Биволом — 20 нокаутом, и не потерпел ни одного поражения.

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Данные и рекорд Бивола

Дмитрию Биволу — 33 года. Его рост — 183 см, вес — 79 килограммов, размах рук — 183 см. На счету боксера 24 поединка на профессиональном уровне, из которых до поражения от Бетербиева выиграл 23, 12 — нокаутом.

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Сколько Бетербиев и Бивол получат за бой-реванш

По данным открытых источников, за первый бой боксеры получили по 10 миллионов долларов. К гонорарам добавлялся процент от продажи платных трансляций.

По информации американской промоутерской компании TopRank, за реванш Бетербиев и Бивол гарантированно получат как минимум вдвое больше денег. Теперь речь о гонораре в 20 миллионов долларов.

Кто фаворит в бою Бетербиева и Бивола 2: прогноз и коэффициенты

Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо считает, что на этот раз победитель будет определен досрочно. При этом филиппинец не смог выбрать фаворита.

«Реванш завершится досрочно. Это крутой бой, однозначно. Я посмотрю его непременно, это два высококлассных боксера. Но фаворита я не скажу, они равны», — сказал Пакьяо. («СЭ», ТАСС)

Бывший боец ММА, победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров считает, что второй бой получится таким же интересным, как первый. При этом он считает, что более справедливым исходом первого поединка была ничья.

«Однозначно буду смотреть этот бой, так как первый мне очень понравился. Можно сказать, что Дмитрий недоработал последние четыре раунда, поэтому все разговоры о том, что он явно выиграл, это больше для дилетантов. У них была настолько откровенная ничья, насколько это вообще возможно: один мощно попадал в перчатки, а второй больше в лицо, но там не было силы в ударах. Оба боксера на генетическом уровне испытывают друг к другу уважение и являются настоящими топами современного бокса: вне категорий они оба в первой пятерке точно находятся. Так что их новый бой — это настоящее событие. Сейчас многие уже заранее дарят победу Биволу. Да, у него будет больше желания, но он прекрасно понимает силу своего соперника и уже готовится к этому. Это явно будет другой лагерь, и он наверняка уже начался. В любом случае ребята получат такие деньги, которые никогда не зарабатывали в своей жизни», — сказал Тактаров. («СЭ»)

Известный российский боксер Константин Цзю рассчитывает на новый зрелищный бой. При этом он надеется, что противостояние Бетербиева и Бивола не станет коммерческой историей.

«Я не был сторонником этого боя в самом начале. Просто не хотел, чтобы у нас вместо двух чемпионов был один чемпион. Сейчас уже один чемпион, поэтому... Предвещаю... Бетербиев сейчас проигрывает — и третий бой. Будет трилогия. Но я так не хочу, чтобы это было частью бизнеса», — сказал Цзю. Экс-боксер также заметил: «Надеюсь, что реванш Бетербиева и Бивола будет таким же интересным, как и их первый бой. Шансы будут равными, оба будут замотивированы, хотя все будет зависеть от того, кто как подойдет к бою, но я уверен, что Артур и Дмитрий будут готовы. Что касается зрелищности, то реванш не будет уступать первому бою, надеюсь, что так и будет». («СЭ», «Матч ТВ»)

Известный российский тренер Виталий Сланов считает, что в первом поединке боксеры вели себя осторожно. Специалист уверен, что оба спортсмена сделают выводы и покажут еще более интересный поединок.

«Осторожничали. В Бивола вообще трудно попасть. Но Бетербиев старался, обострял. Бивол особенно ничего не делал. Несколько атак всего было. Поэтому мнения и разошлись. Многие до сих пор спорят относительно того, кто выиграл. И приводят свои доводы на этот счет. Очень интересно будет посмотреть повторный поединок. Думаю, что там будет интереснее. Они сделают выводы. Поэтому второй поединок получится намного более интересным», — сказал Славнов. («Чемпионат»)

Тренер Артура Бетербиева Нурипаша Талибов уверен в своем боксере. Специалист считает, что спортсмену по силам прибавить в функциональном плане.

«У нас есть свои задумки. Артур был не очень готов в связи с операцией [до первого боя], поэтому в функциональном плане ему можно прибавить. Думаю, в реванше Артур будет лучше. Артур знает, для чего он боксирует. Когда мы были в любителях, он пришел ко мне уже известным парнем, был уже чемпионом Европы: «Я вас очень прошу — не говорите, что за мной моя Родина, президент. Вы мне скажите, что я должен делать в ринге». Он очень управляемый парень, он слышит установки», — сказал Талибов. («Матч ТВ»)

Фаворитом букмекеров за месяц до боя с небольшим преимуществом является чемпион: коэффициент на победу Бетербиева — 1.95, на успех Бивола — 2.03, ничья оценивается как 13.00.

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Дуэль взглядов Бетербиева и Бивола перед реваншем

Первую дуэль взглядов перед повторным боем Бетербиев и Бивол провели 13 января в Лондоне. Она продлилась около 80 секунд, пока ведущий не попросил боксеров повернуться к журналистам для фото.

Полный кард турнира с боем-реваншем Бетербиев — Бивол

В карде вечера бокса назначено несколько титульных поединков. Будет проведен бой за звание чемпиона IBF в супертяжелом весе между действующим обладателем пояса англичанином Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Джозефом Паркером. Американцы Шакур Стивенсон и Флойд Скофилд разыграют пояс WBC в легком весе. Доминиканский боксер Карлос Адамес будет защищать титул WBC в среднем весе в бою с британо-пакистанцем Хамзой Ширазом.

Кард турнира с боем Бетербиев — Бивол 22 февраля 2025 года

Артур Бетербиев (21-0) — Дмитрий Бивол (23-1)

Даниэль Дюбуа (22-2) — Джозеф Паркер (36-3)

Шакур Стивенсон (22-0) — Флойд Скофилд (18-0)

Хамза Шираз (21-0) — Карлос Адамес (24-1)

Верджил Ортис (22-0) — Исраил Мадримов (10-1-1)

Джошуа Буатси (19-0) — Каллум Смит (30-2-0-1)

Чжан Чжилэй (27-2-1) — Агит Кабайел (25-0)

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Где смотреть трансляцию боя Бетербиев — Бивол

Официальной информации о трансляции боя Бетербиев — Бивол пока нет (обновление появится на этой странице). Реванш россиян, как и первый поединок, может показать Первый канал, его сайт 1tv.ru, а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» в окне ретрансляции прямого эфира федерального ТВ-канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Бивол 2. Результат реванша также будет доступен в матч-центре бокса на нашем сайте. Больше информации о вечере бокса в Эр-Рияде можете найти в разделе бокса на сайте «СЭ», где представлены анонсы и обзоры боев, аналитика, интервью и другие материалы.