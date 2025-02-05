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Вдохновлялся Джеки Чаном, ютился в одной квартире вдевятером. Что нужно знать о Дмитрии Биволе

Дмитрий Бивол проведет реванш с Артуром Бетербиевым 22 февраля
Отдел единоборств «СЭ»
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Боксер Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Пять интересных фактов о российском боксере.

22 февраля в Эр-Рияде состоится боксерский вечер, в главном событии которого Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут реванш. Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе прошел в октябре 2024 года, и тогда россияне отбоксировали все 12 раундов, по итогам которых судьи решением большинства отдали победу Бетербиеву. В преддверии второго боя рассказываем об интересных фактах о Дмитрии Биволе, которые вы могли не знать.

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Детское увлечение боевиками привело в бокс

В раннем детстве Дмитрий Бивол с большим удовольствием смотрел голливудские фильмы о боевых искусствах. Вдохновляющие сцены с участием Джеки Чана, Брюса Ли и Жан-Клода Ван Дамма настолько впечатляли его, что он загорелся идеей научиться так же ловко владеть своим телом. Родители не стали препятствовать стремлению сына и после непродолжительных уговоров записали в секцию единоборств. Этот момент стал отправной точкой в его спортивной карьере, определив будущее.

Начал заниматься единоборствами с ушу

Первоначально Дмитрий стал заниматься ушу — одним из древнейших восточных боевых искусств. Однако, несмотря на определенные успехи, этот стиль ему не слишком понравился. Главной причиной стал недостаток соревновательной практики, так как секция редко отправлялась на турниры. В соседнем зале проводились тренировки по боксу, и молодой спортсмен все чаще заглядывался на жесткие и динамичные спарринги. Вскоре вместе с отцом он принял решение сменить вид спорта, что в дальнейшем определило его профессиональный путь.

Фото Getty Images

Титул чемпиона мира достался без боя

К 2017 году Дмитрий Бивол уже имел серьезный авторитет в боксерском сообществе, обладая временным титулом WBA Interim. Полноценным чемпионом по версии WBA в тот момент был британец Натан Клеверли. Бивол считался официальным претендентом на бой за основной пояс, но Клеверли решил встретиться с Баду Джеком. Шведский боксер уверенно победил британца, но вскоре отказался от чемпионского титула, желая сосредоточиться на более выгодных поединках. Таким образом Дмитрий без боя получил звание полноценного чемпиона мира, что довольно редко случается в боксе.

Отец всегда рядом — от первых тренировок до чемпионских боев

Юрий Иванович Бивол на протяжении всей карьеры Дмитрия играет важную роль в его развитии как спортсмена. Именно он поддерживал сына в самом начале пути, помогая с тренировками и организацией поездок на сборы. Ради будущего Дмитрия семья даже приняла решение о переезде в Санкт-Петербург, обеспечив ему лучшие условия для развития. Сейчас Юрий Иванович не просто болельщик — он неизменно находится в углу ринга во время боев сына, держа либо национальный флаг, либо чемпионский пояс. Его присутствие стало неотъемлемой частью побед Бивола.

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Семья Бивола жила вдевятером в одной квартире

В 2002 году семья Бивола покинула Киргизию и переехала в Санкт-Петербург в поисках лучших условий для жизни и спортивного развития Дмитрия. Однако реальность оказалась далека от ожиданий — денег на отдельное жилье не хватало, и первое время они жили в маленькой двухкомнатной квартире вместе с родственниками, всего девять человек под одной крышей. Продажа пятикомнатной квартиры в Киргизии принесла всего три тысячи долларов, а собственное жилье в Петербурге уже тогда стоило в десятки раз дороже. Отец Дмитрия, Юрий Иванович, старался обеспечить семью, работая водителем маршрутного такси с раннего утра до глубокой ночи. Несмотря на бытовые трудности, он находил время на увлечение боксом и активно поддерживал сына в его стремлении стать профессиональным спортсменом.

Дмитрий Бивол
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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