Жил с беженцами и ссорился с Ковалевым. Семь фактов об Артуре Бетербиеве

Что нужно знать о лучшем полутяжеловесе мира.

Вечером 22 февраля в Эр-Рияде состоится боксерский вечер, в главном событии которого Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут реванш. Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе прошел в октябре 2024 года, и тогда россияне отбоксировали все 12 раундов, по итогам которых судьи решением большинства отдали победу Бетербиеву. В преддверии второго боя рассказываем об интересных фактах о Бетербиеве, которые вы могли не знать.

Жил в Дагестане с беженцами

Бетербиев по национальности чеченец, но родился в дагестанском городе Хасавюрт 21 января 1985 года. Его детство пришлось на период первой чеченской войны, а во время боевых действий тысячи людей были вынуждены покинуть Чечню и искать убежище в соседних регионах, включая Дагестан. Семья Бетербиевых не осталась в стороне и активно помогала беженцам, предоставляя им кров и еду. Иногда в их небольшой квартире одновременно проживало до 30 человек, что требовало не только огромного терпения, но и невероятного гостеприимства.

Мог закончить с боксом после гибели отца

Отец Артура, Асильбек Бетербиев, долгое время не одобрял увлечение сына боксом, так как считал этот вид спорта слишком травмоопасным. Его мнение изменилось после того, как Артур завоевал бронзовую медаль на юношеском чемпионате мира, показав себя действительно перспективным спортсменом. Как говорил сам Артур, это был важный момент в его жизни, так как отец впервые почувствовал гордость за спортивные достижения сына.

Спустя всего пять дней после медали юношеского ЧМ семью Бетербиевых настигло страшное горе — Асильбек Бетербиев погиб в автокатастрофе. Потеря отца стала сильным ударом для Артура, он всерьез задумался о завершении карьеры. Но боксера поддержали мать и старший брат, которые убедили его не сдаваться и продолжить путь в боксе. Именно их слова стали решающим фактором, позволившим Артуру справиться с трагедией и идти дальше к своим целям.

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Два раза дрался с Усиком

Во время своей любительской карьеры Артур Бетербиев дважды встречался с украинским боксером Александром Усиком, который впоследствии стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Первый их бой состоялся в 2011 году на чемпионате мира, где Артур уступил в четвертьфинале. Спустя год они вновь встретились, но уже на Олимпийских играх в Лондоне, и снова на стадии 1/4 финала судьи отдали победу Усику. Оба поединка были упорными и конкурентными, и, хотя Бетербиев проиграл по очкам, его болельщики до сих пор считают, что как минимум в одном из боев он заслуживал победы.

Впервые провел полный бой только с Биволом

Переходя в профессионалы, Артур Бетербиев сразу заявил о себе как о мощном и агрессивном панчере. На момент боя с Джо Смитом-младшим его рекорд составлял 17-0, и все эти победы были одержаны досрочно. Его мощные удары и агрессивный стиль боя делают его одним из самых опасных боксеров в полутяжелом весе.

Небольшим исключением можно было назвать его второй профессиональный бой против Рейко Сондерса — тот отказался продолжать поединок, что все равно считается досрочной победой. И только Дмитрий Бивол не только смог пройти с Артуром всю дистанцию, но и заставить сомневаться многих болельщиков, а точно ли не он выиграл бой.

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Дружит с Жоржем Сен-Пьером

В 2013 году Артур переехал в Канаду, где начался новый этап его жизни. Именно там он познакомился с легендой смешанных единоборств Жоржем Сен-Пьером. Несмотря на разницу в спортивных дисциплинах, спортсмены быстро нашли общий язык и подружились. В интервью спортсмены неоднократно положительно отзывались друг о друге, отмечая взаимное уважение и схожий подход к спорту.

Конфликтовал с Ковалевым

Бетербиев — скромный спортсмен и не сторонник трэш-тока, но и у него возникали серьезные недопонимания с оппонентами. В 2007 году на чемпионате России Бетербиев встретился с Сергеем Ковалевым — еще одним будущим чемпионом мира. Их бой получился напряженным, и по итогам судейского решения победу присудили Артуру. Однако Ковалев не согласился с таким исходом и позже неоднократно заявлял, что решение было несправедливым.

В 2015 году Бетербиев выразил желание встретиться с Ковалевым в профессиональном ринге, чтобы доказать свое превосходство. В ответ Ковалев заявил, что на любительском ринге его «засудили», а в совместных спаррингах он доминировал. Этот конфликт так и не вылился в официальный бой, а противостояние между двумя боксерами перестало быть актуальным, так как Сергей близок к завершению карьеры.

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Получил диплом юриста

Помимо выдающихся достижений в боксе Бетербиев обладает высшим образованием в области юриспруденции, которое получил в Дагестане. Сначала учеба отошла на второй план, когда он решил сосредоточиться на спортивной карьере. Однако после того, как Артур добился значительных успехов в любительском боксе и перешел в профессионалы, он все же завершил обучение. Полученные знания помогают ему разбираться в контрактных вопросах, юридических нюансах бокса и грамотном ведении своей карьеры.