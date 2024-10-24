Усик пришел в образе киллера, а Фьюри попытался его защекотать. Самая странная пресс-конференция

А еще Фьюри обозвал себя Шреком.

Вечером 23 октября в Лондоне прошла пресс-конференция Александра Усика и Тайсона Фьюри, приуроченная к реваншу боксеров. Первый поединок состоялся в мае 2024-го и завершился победой Усика раздельным решением судей. Второй бой запланирован на 21 декабря этого года. Реванш, как и первая встреча, пройдет в Саудовской Аравии.

Пресс-конференция прошла в здании XV века Гилдхолле, которое на протяжении многих лет было резиденцией лорд-мэра Сити — лондонского административного территориального образования. Мероприятие получилось не событийным на цитаты боксеров — они отказались от трэштока, а на вопросы журналистов отвечали односложно.

Усик при этом придумал, как удивить присутствующих и без громких слов. Украинский боксер явился на пресс-конференцию в образе Хитмана — главного героя популярной одноименной видеоигры про наемного убийцу. Отличительные черты этого персонажа — черный костюм, красный галстук и наголо выбритый череп, но Усик дополнил образ чемоданом и пистолетом с глушителем.

Фото AFP

Фьюри же не стал заморачиваться над образом — просто надел дорогой и пестрый костюм и кепку с надписью Gypsy King (Цыганский король). Усик вошел в зал под песню Ave Maria, а Тайсон — под Barbie Girl. Во время пресс-конференции Усик достал из дипломата фотографию и попросил соперника ее подписать — тот не отказал. На снимке запечатлен момент из первого боя Александра и Тайсона. Когда Фьюри подписывал фото, он констатировал, что выглядит на нем как Шрек и добавил: «Это фотография, на которой я принимаю мощный удар с левой. Прикольная».

По окончании состоялась битва взглядов, на которой оба боксера выглядели невозмутимо и слегка улыбались друг другу, а Фьюри не удержался и попытался пощекотать соперника — выражение лица у Усика при этом не изменилось.