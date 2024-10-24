Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 00:50

Усик пришел в образе киллера, а Фьюри попытался его защекотать. Самая странная пресс-конференция

Усик пришел на пресс-конференцию в образе киллера
Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Усик.
Фото Reuters
А еще Фьюри обозвал себя Шреком.

Вечером 23 октября в Лондоне прошла пресс-конференция Александра Усика и Тайсона Фьюри, приуроченная к реваншу боксеров. Первый поединок состоялся в мае 2024-го и завершился победой Усика раздельным решением судей. Второй бой запланирован на 21 декабря этого года. Реванш, как и первая встреча, пройдет в Саудовской Аравии.

Пресс-конференция прошла в здании XV века Гилдхолле, которое на протяжении многих лет было резиденцией лорд-мэра Сити — лондонского административного территориального образования. Мероприятие получилось не событийным на цитаты боксеров — они отказались от трэштока, а на вопросы журналистов отвечали односложно.

Усик при этом придумал, как удивить присутствующих и без громких слов. Украинский боксер явился на пресс-конференцию в образе Хитмана — главного героя популярной одноименной видеоигры про наемного убийцу. Отличительные черты этого персонажа — черный костюм, красный галстук и наголо выбритый череп, но Усик дополнил образ чемоданом и пистолетом с глушителем.

Фото AFP

Фьюри же не стал заморачиваться над образом — просто надел дорогой и пестрый костюм и кепку с надписью Gypsy King (Цыганский король). Усик вошел в зал под песню Ave Maria, а Тайсон — под Barbie Girl. Во время пресс-конференции Усик достал из дипломата фотографию и попросил соперника ее подписать — тот не отказал. На снимке запечатлен момент из первого боя Александра и Тайсона. Когда Фьюри подписывал фото, он констатировал, что выглядит на нем как Шрек и добавил: «Это фотография, на которой я принимаю мощный удар с левой. Прикольная».

По окончании состоялась битва взглядов, на которой оба боксера выглядели невозмутимо и слегка улыбались друг другу, а Фьюри не удержался и попытался пощекотать соперника — выражение лица у Усика при этом не изменилось.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Бывшего игрока НБА подозревают в связи с проституткой-трансгендером
Популярное видео
«Амур» ждут изменения
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Динамовец Пакетт — теперь россиянин. Что происходит с ЦСКА?
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости