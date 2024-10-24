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Россиянин в боксерском поединке ногой нокаутировал иранца. Ему грозит пожизненная дисквалификация

Россиянин Абдурашидов ногой нокаутировал соперника в боксерском поединке
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Идрис Абдурашидов ногой нокаутировал иранца Багера Фараджи в боксерском поединке.
Фото Скриншот видео
Идрис Абдурашидов, мягко говоря, неудачно дебютировал в боксе.

Боксерский бой россиянина Идриса Абдурашидова и иранца Багера Фараджи закончился скандалом. Абдурашидов нокаутировал оппонента ногой и теперь может быть пожизненно дисквалифицирован.

В каком бою это произошло

Спортсмены бились в Таиланде — для Абдурашидова этот поединок стал дебютным в боксе, его иранский соперник уже выходил на несколько боев и оставался непобежденным. Россиянин в основном выступает в ММА и даже провел один поединок в сингапурском промоушене One Championship.

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Инцидент произошел в четвертом раунде: Фараджи нанес больше точных ударов в размашистом размене, и Идрис после разрыва дистанции отключил оппонента мощным хай-киком в челюсть. Багер тут же упал, а судья остановил поединок — Абдурашидову присудили поражение.

После инцидента боец вышел в соцсети, чтобы объяснить поступок. Идрис опубликовал видео произошедшего с подписью: «Вот и дебютировал в профессиональном боксе. И пожизненная дисквалификация. А тот удар я выбросил автоматом!» Россиянин намекнул, что нанес хай-кик автоматически, но многие зарубежные медиа неправильно перевели посыл спортсмена — написали, что Абдурашидов якобы похвастался тем, что выпустил удар «как из пулемета».

Реакция на инцидент

По данным RMC Sport, спортсмену грозит пожизненная дисквалификация в боксе. При этом она может не распространиться на другие единоборства: в основном карьера Идриса проходит в ММА. Боец поделился в соцсетях извинениями перед оппонентом, у которого, кажется, нет обиды. Однако многие комментарии под постом Абдурашидова все равно содержат концентрированный негатив.

Kkrrivera: «Тебе нужно запретить участвовать во всех видах единоборств».

Robihno_5: «Когда ты вот-вот проиграешь, но не хочешь это принимать».

Mrpapicolo: «Он разбил тебе лицо, а ты побежал, как девочка».

Meti.naghdi1400: «Ты не профессиональный спортсмен, потому что не контролируешь себя, свои руки и ноги».

Идрис Абдурашидов.
Фото соцсети

Как проходит карьера Абдурашидова

В ММА 21-летний Идрис выступает успешно: провел четыре поединка и победил в каждом из них нокаутом в первом раунде — в двух последних боях финишировал противников через 18 и 22 секунды соответственно. Карьера россиянина стартовала в ACA, где он провел три схватки. 6 сентября он дебютировал в сингапурском One Championship, где выключил киргиза Казакбая Тиленова за 22 секунды.

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