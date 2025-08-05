Бокс/ММА
5 августа, 14:53

Кашинский — о поединке с Саламовым: «Такой серьезный бой дает серьезные возможности»

Павел Лопатко

Российский боксер Юрий Кашинский в преддверии своего поединка за титул WBA Gold в первом тяжелом весе против россиянина Умара Саламова рассказал, что настраивается на упорный бой.

«Понимаю, что мне уже за 30, и такой серьезный бой дает серьезные возможности. Подхожу к нему с полной самоотдачей и настраиваюсь на упорный поединок, в котором я должен одержать победу. Саламова считают фаворитом, потому что он на семь лет младше меня, он на ходу, хорошо себя чувствует в новой весовой категории. С его ростом и данными ему там даже удобнее себя проявлять», — сказал 39-летний спортсмен.

По словам Кашинского, его ждет определяющий бой. «Мои амбиции по-прежнему на самом высоком уровне, поэтому я выхожу против такого серьезного соперника», — отметил боксер.

Спортсмен прокомментировал свое участие в кулачных боях в лиге RCC Hard. Кашинскому предложили хорошие условия, он проводил бои без специальной подготовки.

«Дрался как на улице, но при этом урона получил даже меньше, чем в боксе. Разве что были лишние рассечения, но это нормально для кулачки», — сказал спортсмен. Он не исключил, что когда-нибудь вернется в кулачные бои, однако бокс для него всегда будет в приоритете.

Кашинский в 25 боях на профессиональном уровне одержал 22 победы и потерпел 3 поражения. У Саламова 30 боев, 28 побед и 2 поражения. Их поединок пройдет в Казани 29 августа.

