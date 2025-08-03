Бокс/ММА
3 августа, 23:00

Майк Тайсон назвал четырех величайших боксеров в истории

Руслан Минаев

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон перечислил четырех лучших боксеров в истории.

«Джек Демпси, Сонни Листон, Мухаммед Али, Джордж Форман», — цитирует Тайсона SecondsOut.

Джек Демпси за карьеру провел 83 боя, одержал 68 побед, потерпел 6 поражений и 9 раз завершил поединки вничью. На счету Сонни Листона 54 боя — 50 побед и 4 поражения. Джордж Форман за карьеру провел 81 бой — 76 побед и 5 поражений. На счету Мухаммеда Али — 56 побед и 5 поражений.

Майк Тайсон
Бокс
Мохаммед Али
