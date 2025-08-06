Бетербиев проведет бой с Николсоном в ноябре

Бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе Артур Бетербиев на турнире The Ring IV Night of Champions в Эр-Рияде проведет бой против американца Деона Николсона, сообщает Ring Magazine. Вечер бокса пройдет в Саудовской Аравии 22 ноября.

23 февраля 40-летний россиянин проиграл соотечественнику Дмитрию Биволу и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Всего на его счету 21 победа (20 нокаутов) и 1 поражение.

На счету 34-летнего Николсона 22 победы (18 нокаутов) в 23 боях за карьеру.