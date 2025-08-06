Бокс/ММА
6 августа, 06:55

Бетербиев проведет бой с Николсоном в ноябре

Евгений Козинов
Корреспондент
Артур Бетербиев.
Фото соцсети

Бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе Артур Бетербиев на турнире The Ring IV Night of Champions в Эр-Рияде проведет бой против американца Деона Николсона, сообщает Ring Magazine. Вечер бокса пройдет в Саудовской Аравии 22 ноября.

23 февраля 40-летний россиянин проиграл соотечественнику Дмитрию Биволу и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Всего на его счету 21 победа (20 нокаутов) и 1 поражение.

На счету 34-летнего Николсона 22 победы (18 нокаутов) в 23 боях за карьеру.

Артур Бетербиев
Бокс
Деон Николсон
  • Poligraff

    Жаль, если так. Уж очень хотелось трилогию. Теперь Бивол - Бенавидес напрашивается, правда, решать все равно будет бородач-саудит) А Николсон этот интересный товарищ, скачет по весам от полутяжей до супертяжей, видимо, где больше денежек предложат)) В этой связи интересно, уж не в крузера ли Артур собрался перейти?

    06.08.2025

  • Bodhishatva

    Да нет, просто вчистую проиграл Биволу и теперь не может щёки надувать, мол, он такой боагордный. И просто деньги зарабатывает. Возраст. Всем всё понятно.

    06.08.2025

  • grhelga

    Вынуждает Бивола принять вызов Бенавидеса? Я изначально считал что нет необходимости в третьем бое

    06.08.2025

    Бетербиев о бое с Николсоном: «Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает — это слишком. Бивол выбрал путь отступления»

