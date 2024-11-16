Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 16:06

Валуев: «Смысл продолжения карьеры для Тайсона — заработок»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев в комментарии «СЭ» поделился мнением о поединке между экс-абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом.

«Конечно, это больше шоу, чем что-то серьезное. Готов посмотреть такое ради того, чтобы собраться со знакомыми и пообщаться. Если не надо, то лучше пойду посплю, что и было сделано. Смысл продолжения карьеры для Тайсона — зарабатывание денег», — сказал Валуев «СЭ».

Бой между 58-летним Тайсоном и 27-летним Полом продлился 8 раундов и носил статус официального. 27-летний блогер одержал победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73).

Александр Абустин

Джейк Пол
Майк Тайсон
Николай Валуев
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Москве 16-17 ноября
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Российский форвард Ничушкин рассказал о возвращении в НХЛ после отстранения
Глава ЦИК Грузии подписал итоговый протокол парламентских выборов
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Популярное видео
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джейк Пол: «Конор Макгрегор боится боксировать со мной. Это гребаная правда»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости