Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 15:20

Джейк Пол: «Конор Макгрегор боится боксировать со мной. Это гребаная правда»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский блогер и боксер Джейк Пол ответил на вопрос о гипотетическом противостоянии по правилам бокса с бывшим двойным чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

«Он не сам себе босс, он не согласится, — сказал Джейк Пол на пресс-конференции после боя с Майком Тайсоном. — Да, забавно говорить, что Конор Макгрегор боится боксировать с Джейком Полом, но это гребаная правда. И просто вспомните, как он кость в кость дрался с Нейтом Диасом, который для меня стал легкой работой. Мне лишь нужны были спарринги в понедельник, чтобы надрать зад Диасу. Так что Конор никогда не захочет выйти со мной, этого никогда не случится».

В ночь на 16 ноября в Техасе (США) 27-летний Джейк Пол единогласным решением судей выиграл у 58-летнего Майка Тайсона.

Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ничушкин — об отстранении: «Надеюсь, это больше никогда не повторится»
Поп-ММА: как зародились, за счет чего стали популярны и какое будущее их ждет. Большой текст про треш-индустрию
Глава ЦИК Грузии подписал итоговый протокол парламентских выборов
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Популярное видео
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джейк Пол объяснил, почему не стал жестко работать с Майком Тайсоном

Валуев: «Смысл продолжения карьеры для Тайсона — заработок»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости