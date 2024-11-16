Артур Бетербиев бросил вызов Джейку Полу

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0) заявил, что открыт к переговорам по бою с американским видеоблогером и боксером Джейком Полом (11-1).

«Джейк Пол, что ты можешь сделать на ринге против действующего абсолютного чемпиона? Просто знай, что я всегда открыт для любых предложений», — обратился Бетербиев к Полу в соцсетях.

15 ноября в Техасе (США) Пол единогласным решением судей выиграл у легендарного Майка Тайсона.