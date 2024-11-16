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Сегодня, 17:27

Артур Бетербиев бросил вызов Джейку Полу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев
Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0) заявил, что открыт к переговорам по бою с американским видеоблогером и боксером Джейком Полом (11-1).

«Джейк Пол, что ты можешь сделать на ринге против действующего абсолютного чемпиона? Просто знай, что я всегда открыт для любых предложений», — обратился Бетербиев к Полу в соцсетях.

15 ноября в Техасе (США) Пол единогласным решением судей выиграл у легендарного Майка Тайсона.

Боксерский поединок между Майком Тайсоном и&nbsp;Джейком Полом на&nbsp;турнире в&nbsp;Техасе. Одержимость Тайсоном и бой Майка с Джейком Полом открыли неприятную правду
Артур Бетербиев
Джейк Пол
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