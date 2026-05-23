Усик поздравил Роналду с завоеванием чемпионского титула с «Аль-Насром»

Украинский боксер Александр Усик поздравил нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его партнеров по команде с чемпионством в саудовской Про-лиге.



«Криштиану Роналду, ты снова доказал, что являешься настоящим чемпионом. Поздравляю тебя и всю команду с победой», — написал Усик на своей странице в социальных сетях.



21 мая «Аль-Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии. Это первый трофей команды после подписания Роналду три с половиной года назад.

В сезоне-2025/26 «Аль-Наср» финишировал с 86 очками. Команда Роналду обошла занявший второе место «Аль-Хиляль» на два балла. Бронзовые награды завоевал «Аль-Ахли (81 очко).

39-летний Усик провел в профессиональном боксе 24 боя и победил в каждом из них. В 15 поединках украинец нокаутировал соперников.



23 мая Усик встретится в ринге с нидерландцем Рико Верхувеном. Начало боя, который состоится в Египте, запланировано на 23:00 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен