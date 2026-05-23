Усик против Верхувена: дата и время начала боя

Бой украинца Александра Усика и голландца Рико Верхувена возглавит вечер бокса в Египте на территории пирамид Гизы. Турнир состоится в субботу, 23 мая, главный поединок ожидается в ночь на 24 мая в 23.30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Следить за ключевыми событиями боя Усик — Верхувен можно в матч-центре «СЭ».

39-летний Усик — чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA Super, IBF, The Ring. Александр в своем профессиональном рекорде имеет 24 победы (14 нокаутом) и ни одного поражения.

37-летний Верхувен на протяжении 11 лет удерживал чемпионский пояс в кикбоксерском промоушене Glory с рекордом 66 побед, 10 поражений и 1 ничья. В профессиональном боксе Рико одержал 1 победу нокаутом.