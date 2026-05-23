Бой Александр Усик vs Рико Верхувен: трансляция боя, где смотреть

Бой украинца Александра Усика и голландца Рико Верхувена состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 мая. Вечер бокса пройдет на территории пирамид Гизы в Египте. Начало главного события ожидается после 23.30 субботы, 23 мая, по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

Официальная трансляция боя Усик — Верхувен не состоится в России. Права на показ поединка реализует британская онлайн-платформа DAZN. Искать трансляции можно также на онлайн-платформе VK Видео в тематических сообществах.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Ключевые события и результат боя Усик — Верхувен можно также отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса на нашем сайте.

39-летний Усик — чемпион мира по версии WBC, WBA Super, IBF, The Ring. Рекорд боксера — 24 победы и 0 поражений.

37-летний Верхувен в профессиональной боксерской карьере провел лишь 1 поединок и выиграл его. В то время как в кикбоксинге у него 66 побед, 10 поражений и 1 ничья.