Александр Усик победил Рико Верхувена: онлайн-трансляция боя

В ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 мая, состоится титульный поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Украинский боксер Александр Усик проведет защиту против экс-чемпиона мира по кикбоксингу Рико Верхувена. Поединок пройдет в Египте на территории комплекса пирамид в Гизе. Помимо пояса WBC, на кону будет стоять эксклюзивный пояс «Короля Нила».

Усик проведет первый бой в 2026 году и 25-й в карьере. В его профессиональной карьере еще не было поражений — 15 боев чемпион завершил досрочно. В последних боях украинец по два раза победил британцев — Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.

Верхувен — один из самых узнаваемых и великих кикбоксеров в истории. На его счету 76 боев (66 нокаутов) и 10 поражений. В профессиональном боксе рекорд гораздо скромнее — 1 бой и 1 победа нокаутом.

«СЭ» будет рассказывать обо всех интересных событиях, которые окружают поединок. Присоединяйтесь!