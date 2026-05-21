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24 мая, 02:05
Александр Усик победил Рико Верхувена: онлайн-трансляция боя
Главный поединок вечера в Гизе.
Главный организатор этого боя Турки Аль аш-Шейх уже поднялся на ринг и предлагает Усику устроить реванш. Такую местами спорную историю нужно заканчивать уверенной победой в реванше.
Александр Усик победил Рико Верхувена нокаутом в 11-м раунде на шоу в Гизе. Судья остановил бой за одну секунду до конца раунда.
Усик победил Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде
Очень тяжелый бой для Александра. Вероятно, один из самых сложных в карьере. По очкам совершенно точно вел голландец.
25-ю победу в карьере Усику принес нокаут. А как хотелось увидеть 12-й раунд. Все-таки мы этого заслуживали.
Возможно, увидим реванш.
Одиннадцатый раунд. Тяжелые удары у Верхувена, даже джебы ощущает Усик. В предпоследнем раунде Усик все чаще атаковал, ведь других вариантов не осталось. Украинцу нужен только нокаут.
За 23 секунды Усик рубанул Верхувена левым боковым и голландец упал. На счет десять Рико встал, но тут же был добит Александром. Кажется, будто рановато остановил бой судья. Будут к этому вопросы. Вдобавок, после гонга Усик нанес пару лишних ударов.
Десятый раунд. Грязновато стал работать Верхувен. Подключает приемы из кикбоксинга — толчки плечами, легкие удары локтем. Судья это видит и делает ему замечание.
Усик стал чаще ждать соперника у канатов. Не похож на себя украинец.
Концовку раунда Усик точно забрал, донеся несколько точных боковых. У Рико открылась гематома в районе правой скулы.
Девятый раунд. Еще один раунд ушел в копилку Верхувена. Огромную работу проделал Рико — работа в клинче, уход с линии атаки. Очень хорошо он подготовился к этому поединку.
Кажется, Усика спасет только нокаут. Как бы странно это ни звучало перед боем. Впереди чемпионские раунды.
Восьмой раунд. Жесткий боковой пропустил Усик — точно в подбородок. А за ним и второй. Публика в шоке. Как и сам Александр. Верхувен, кажется, нашел свой ритм.
Пока что Верхувен не просто удивляет, а забирает этот бой.
Седьмой раунд. Стоит Верхувену немного застояться на месте, как Усик сразу пробивает точный боковой. Именно ноги дают голландскому кикбоксеру нужный результат.
Концовку раунда Рико забрал совершенно точно. Усику тяжело.
Шестой раунд. Два последних раунда получились довольно осторожными с обеих сторон. Усик все еще пытается прочитать действия Верхувена. Голландец действует на опережение, даже если его удары не доходят до цели.
Очень много движения в ринге.
Пятый раунд. Усик начал охоту за головой Верхувена, но работает очень осторожно. Крайне опасным оказался нидерландец. Вряд ли кто-либо ожидал такой конкуренции против абсолютного чемпиона мира.
Четвертый раунд. Верхувен сужает Усику пространство для маневра, но даже тут Александр умудрился выйти на ударную позицию и был близок к нокдауну. Верхувен выдержал натиск, хоть и был потрясен. Кажется, включается чемпион.
На последних секундах Усик донес точнейший апперкот. У Верхувена вылетела капа.
Третий раунд. Нельзя сказать, что легко дается бой Усику. Много ударов выбрасывает Верхувен. Часть из них достигает цели.
За минуту до конца раунда голландец очень хорошо попал правым боковым. Но почти сразу Александр прижал Рико к канатам и донес комбинацию из трех ударов.
Второй раунд. Верхувен много лезет вперед, чаще всего без защиты. Усик уже видит эти пробелы в обороне соперника и пробивает на отходе. Пару одиночных достигли цели от украинца.
Верхувен под конец раунда стал клинчевать и работать из этого положения.
Первый раунд прошел под контролем Усика. Верхувен пытался много перемещаться, бросал удары по возможности. Однако, такие действия Александр грамотно читал.
Верхувен, конечно, обладает внушительными габаритами. Усик заметно меньше своего оппонента.
Джейсон Стейтем: «Верхувен приехал в Египет, чтобы победить»
Британский актер Джейсон Стейтем уверен в победе Рико Верхувена над Александром Усиком.
«Рико приехал, чтобы победить. Не просто принять участие в шоу. Нет! Он приехал победить», — сказал Стейтем в интервью DAZN.
Усик: «В бою с Верхувеном я дам людям шоу, которое они так хотят»
«Для меня бой с Верхувеном — это стопроцентный поединок, ведь я очень серьезно тренируюсь, есть план. Но многие люди хотят шоу. Нет проблем. Я дам вам его», — сказал Усик в интервью Daily Mail.
Шираз нокаутировал Бегича ударом в корпус
Бой закончился во втором раунде. Шираз просто не заметил оппонента. Сначала Хамза пробил несколько серьезных боковых в голову, а затем закончил дело боковым в печень. Бегич не встал на счет 10.
Начался соглавный бой вечера — Хамза Шираз против Алема Бегича за титул WBO во втором среднем весе.
Впереди соглавный бой вечера в Гизе — любимец и звезда арабского мира бокса Хамза Шираз против Алема Бегича из Боснии и Герцеговины.
Кэттеролл победил Гиясова единогласным решением судей
Шахрам Гиясов в первом раунде побывал в нокдауне после чего уже не смог найти нужный ритм. После 12 раундов Джек Кэттеролл победил со счетом 118:109, 119:108, 116:111 и стал чемпионом WBA World в полусреднем весе.
Гиясов потерпел первое поражение в карьере.
В первом ряду сидят Геннадий Головкин, Сауль Альварес и Энтони Джошуа. Обстановка максимально дружеская.
Уже совсем скоро начнется поединок Усик-Верхувен. Ориентировочное начало — в 00.30 по московскому времени 24 мая.
После пары Шахрам Гиясов — Джек Кэттеролл на арену выйдут Хамза Шираз и Алем Бегич. А затем нас ждет главный бой.
Камеры показали прибытие на арену Александра Усика и Рико Верхувена. Украинец как всегда держал в руках талисман — мягкую игрушку ослика.
Следующий поединок — узбек Шахрам Гиясов против британца Джека Кэттеролла за вакантный титул WBA World в полусреднем весе.
Усик отреагировал на возможный бой с Бенавидесом
Александр Усик высказался о возможном бое с американцем Дэвидом Бенавидесом. Ранее стало известно, что в проведении поединка заинтересован Турки Аль аш-Шейх.
«Пока это только разговоры. Сейчас я сосредоточен на Рико», — приводит слова Усика Ring Magazine.
Санчес нокаутировал Торреса-младшего во втором раунде
Невидимый правый боковой пропустил Ричард Торрес-младший и буквально рухнул на канвас. Фрэнк Санчес оформил нокаут на 45-й секунде второго раунда. Зрелищно!
Хирута защитила титул чемпионки WBO
Японка Мизуки Хирута победила Маю Солиману единогласным решением судей после 10 раундов.
30-летняя Хирута защитила титул WBO во втором наилегчайшем весе и одержала 11-ю победу в 11 поединках.
Оскар Де Ла Хойя уверен в победе Усика над Верхувеном
Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя уверен в победе Александра Усика над Рико Верхувеном.
«Легкая победа для Усика. Определенно нокаут», — приводит слова Де Ла Хойи DAZN.
Стартовал главный кард вечера бокса в Гизе.
Первый поединок — Мизуки Хирута против Маи Солиманы. Спортсменки разыграют титул WBO во втором наилегчайшем весе.
Усик будет защищать пояс WBC в бою с Верхувеном, но может потерять WBA и IBF
Усик в бою с Верхувеном будет защищать титул чемпиона WBC в тяжелом весе.
Но чемпион также владеет поясами WBA (Super) и IBF, которые он потеряет в случае поражения. Такие условия выдвинуло руководство этих организаций. Однако, в случае победы Верхувена, он эти два пояса не получит.
Усик получит за бой около 100 миллионов долларов, Верхувен — 15 миллионов
Нидерландское издание Panorama оценило гонорар Александра Усика в сумме не менее 100 миллионов долларов.
Прибыль Рико Верхувена станет рекордной в его карьере — 15 миллионов долларов. Ранее в статусе звезды кикбоксинга голландец получал за бои от 200 до 500 тысяч долларов.
Усик после боя-реванша с Дюбуа заработал около 130 миллионов долларов. За два поединка с Тайсоном Фьюри — не менее 150 миллионов.
Усик: «Не будем закидывать Верхувена шапками. Это серьезный оппонент»
Александр Усик призвал фанатов и экспертов перестать недооценивать Рико Верхувена.
«Нельзя недооценивать его навыки, потому что это парень, который много времени провел на ринге с топовыми бойцами. То, что он может держать удар и бить, — это однозначно. Шапками его не закидаем, просто серьезно выходим на серьезного оппонента, и все», — сказал Усик на пресс-конференции.
Верхувен: «Победить Усика было бы невероятно»
Рико Верхувен заявил, что полностью сосредоточен на том, чтобы победить Александра Усика и шокировать мир.
«Победить было бы невероятно это могло бы стать одним из самых неожиданных событий в истории спорта. У нас есть такая возможность, и сейчас я сосредоточен именно на этом», — цитирует Верхувена портал talkSPORT.
Хэй: «Усик показал, что способен победить любого»
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Дэвид Хэй восхищается карьерой Александра Усика.
«Он постоянно показывал, что способен победить любого человека. Тяжело не быть поклонником достижений Усика. Это равносильно тому, если бы я победил Тайсона Фьюри, Владимира Кличко и Виталия Кличко.
Выступая в крузервейте, он победил всех чемпионов и проделал потрясающую работу. Смог бы я добиться того же? Не знаю», — цитирует Хэя BoxingScene.
Бой Усика и Верхувена пройдет на территории комплекса пирамид в Гизе. Это не первый раз, когда боксерский поединок проходит в историческом месте.
Автор «СЭ» Евгений Нарижный собрал топ-10 мест, которые принимали вечер бокса.
Усик побьется возле египетских пирамид. Еще 10 исторических локаций, где стояли ринг или клетка
Верхувен уверен, что его габариты станут решающим фактором в бою с Усиком
Голландец считает, что грамотно воспользуется преимуществом над Усиком в физических данных.
«Когда я попаду по Усику своим лучшим ударом, конечно, он упадет. У нас разница в 20 кг. Он раздувшийся крузервейт, а я натуральный супертяжеловес. А это большая разница», — сказал Верхувен на пресс-конференции.
Нганну: «Склоняюсь к победе Усика решением судей»
Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну считает, что Усик победит Верхувена решением судей.
«Усик победит. Возможно, это будет не технический нокаут, а решение. Сколько раундов? 10 или 12? Вопрос в том, сможет ли Рико выдержать 10 раундов против Усика. Он кикбоксер. Склоняюсь к судейскому решению. Давайте дадим ему шанс», — сказал Нганну в подкасте Pound-4-Pound.
Атлас: «Больше шансов увидеть возвращение Тутанхамона, чем апсет от Верхувена»
Известный тренер и эксперт Тедди Атлас не верит в апсет в поединке Усика и Верхувена.
«У нас больше шансов увидеть возвращение Тутанхамона, чем увидеть апсет от Верхувена. Это шоу. Кое-кто [Усик] заслужил отдых, хотя никого нельзя недооценивать. Верхувен большой, сильный парень. Он в хорошей форме. У него есть опыт в кикбоксинге. Никого нельзя недооценивать, но у него нет шансов против Усика», — сказал Атлас на своем YouTube-канале.
Усик заявил, что уважает Верхувена
По его словам боксеры, кикбоксеры и борцы являются необыкновенными людьми.
«Я уважаю всех своих соперников, ведь я знаю, каково это. Те, кто занимается боксом, кикбоксингом, борьбой, — это необыкновенные, хотя и сумасшедшие люди. Уважаю всех своих соперников, но это тяжелый вид спорта», — сказал Усик на пресс-конференции.
Верхувен рассказал, как возникла идея боя с Усиком
Рико Верхувен заявил, что изначально планировался его бой с Энтони Джошуа, который был отменен после ДТП с участием британца.
«Я готовился к поединку против Джошуа в Испании и получил известие об аварии. Вместе с командой мы задумались, что делать дальше. Мой тренер Питер Фьюри предложил вариант с Александром Усиком. А почему бы и нет? Отличная идея: неоспоримый чемпион мира по боксу против неоспоримого чемпиона по кикбоксингу. Мы связались с Усиком, и через полторы недели его команда ответила, что он согласен. Остальное — уже история», — цитирует Верхувена MMA Fighting.
Усик поздравил Роналду с завоеванием чемпионского титула с «Аль-Насром»
Александр Усик поздравил нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его партнеров по команде с чемпионством в саудовской Про-лиге. 21 мая «Аль-Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии.
«Криштиану Роналду, ты снова доказал, что являешься настоящим чемпионом. Поздравляю тебя и всю команду с победой», — написал Усик на своей странице в социальных сетях.
Кроуфорд: «Усик быстро раскусит Верхувена»
Теренс Кроуфорд уверен, что у Александра Усика не возникнет проблем в бою с Рико Верхувеном.
«Думаю, он [Усик] будет делать все, что захочет. В начале Рико будет жестким, но Усик с его боксерским опытом раскусит Верховена достаточно быстро. Нас ждет отличный бой», — циитирует Кроуфорда Ring Magazine.
Хирн: «На бумаге Усик — непокоримая гора для обычного человека, но Верхувен — не обычный»
Промоутер Эдди Хирн прокомментировал предстоящий бой Александра Усика и Рико Верхувена.
«На бумаге этот бой — непокоримая гора для Рико Верховена... Нет, перефразирую, непокоримая гора для обычного человека. Но если посмотреть на достижения Верховена, то можно понять, что он необычный человек.
Завтра у этого человека, чьи руки размером с бедра обычных людей, будет возможность совершить один из главных апсетов в истории бокса», — цитирует ESPN Хирна.
Фьюри считает, что Усик не испытает проблем в бою с Верхувеном
Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри считает, что Александр Усик победит Рико Верхувена.
«Этот Рико Верхувен — здоровяк, не так ли? У него мощная правая рука. Но я уверен, что Усик сталкивался со многими правшами, способными нокаутировать. Например, Энтони Джошуа или Даниэль Дюбуа.
Усику сейчас сколько? 39 лет? Но он провел всего 24 профессиональных боя. Он не так изношен. Поэтому, думаю, с ним все будет хорошо в этом бою, — сказал Фьюри в комментарии боксерскому эксперту Гарету Дэвису.
Верхувен: «Победить Усика даже решением судей было бы пределом мечтаний»
Рико Верхувен заявил, что его не интересует, как он победит Александра Усика.
«Первая цель — победить. Как мы победим? Посмотрим. Если нокаутом, значит, нокаутом. Если решением, значит, решением. Если дело дойдет до решения и я одержу победу, то вау. Я столкнулся с лучшим боксером вне зависимости от весовой категории на протяжении многих лет и победил его за 12 раундов. Он попробовал все, но не смог победить меня. Это было бы пределом мечтаний», — цитирует нидерландца портал MMAJunkie.
Усик: «Я много добился, но не говорю, что я величайший»
Александр Усик заявил, что не считает себя величайшим боксером в истории.
«Я уже многого добился, но не сижу и не говорю: «Я величайший». Не ставлю себя на пьедестал. Пусть люди сами решают. Я просто делаю свою работу: тренируюсь, сражаюсь, стараюсь победить», — приводит слова Усика портал ESPN.
Верхувен: «Покажу в бою то, чего Усик раньше не видел»
Рико Верхувен считает, что его подход может доставить трудности Александру Усику.
«Я покажу [в бою] то, чего он раньше не видел, потому что он сталкивался только с боксерами. Они занимались боксом всю свою жизнь, а я нет. Так что у меня совершенно другой подход», — цитирует Верхувена портал MMAJunkie.
Чисора: «Верхувен победит Усика, а затем они устроят реванш»
Британский тяжеловес Дерек Чисора заявил, что Рико Верхувен победил Александра Усика.
«Я думаю Усик проиграет в Египте, я серьезно. Я не пытаюсь поднять шум. Просто говорю, что [Верхувен] победит Усика. Кикбоксер одержит победу, а после этого мы увидим реванш», — цитирует Чисору talkSPORT.
Усик: «Побоксирую еще год или полтора и пойду работать в кино, никакой политики»
Александр Усик поделился планами на будущее. Экс-абсолютный чемпион мира собирается заняться кинокарьерой после бокса.
«Я, возможно, побоксирую еще год или полтора. Затем скажу, что с меня хватит. Потом, возможно, пойду работать в сферу кинематографа, буду заниматься бизнесом. Но никакой политики, потому что мне это не нравится. Возможно, я буду тренировать, мне это нравится», — сказал Усик в интервью журналу The Ring.
Чемпион UFC Аспиналл: «Верхувен мой друг, но Усик на другом уровне»
Чемпион UFC Том Аспиналл прокомментировал поединок Усика и Верхувена.
«Я думаю, что у каждого есть шанс [одержать победу над Усиком]. Но Александр на другом уровне. Даже несмотря на то, что Рико мой друг — это не значит, что я буду сидеть и лгать, что он победит», — сказал Аспиналл в подкасте Fight Your Corner.
Промоутер Хирн сомневается в третьем бое Усика и Джошуа
По словам Эдди Хирна, вероятность третьего боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа есть, но она крайне мала.
«Не думаю. Хотя в боксе возможно все. Уверен, что часть Джошуа всегда будет мечтать о трилогии. Хотя то же самое касается и Тайсона Фьюри, который также дважды проиграл Усику. Это понятно. Дух соперничества. Они всегда будут хотеть взять реванш», — цитирует Хирна BoxingScene.
Звезда UFC Оверим: «Верхувену нечего терять в бою с Усиком»
Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в тяжелом весе Алистар Оверим считает, что Рико Верхувену нечего терять в бою с Александром Усиком.
«Рико нечего терять, только выигрывать. Он осмелился отправиться в другой мир, мир бокса, и он огромен. Рико испытан в боях, мотивирован, но фактор неизвестности по-прежнему остается. Мы еще не видели его в боксе. И в этом заключается красота этого боя.
Шанс быть вчистую обыгранным высок. Но Усик обыграл многих бойцов. Быть вчистую обыгранным Усиком в первом бою не будет позорно для Рико. Да и люди этого ожидают», — сказал Оверим в подкасте журналиста Ариэля Хельвани.
Усик оказался легче Верхувена почти на 12 кг
Весь Александра Усика составил рекордные в его карьере 105,8 кг. Рико Верхувен оказался почти на 12 кг тяжелее — 117,3 кг.
Усик: «Многие хотят шоу в бою с Верхувеном. Я дам вам его»
Александр Усик готов показать шоу в поединке с Рико Верхувеном.
«На 50 процентов это шоу, на 50 процентов — бой. Однако для меня это стопроцентный поединок, ведь я очень серьезно тренируюсь, есть план. Но многие люди хотят шоу. Нет проблем. Я вам его дам», — сказал Усик в разговоре с Daily Mail.
Усик может провести бой в Стамбуле в 2027 году
Планами о предстоящем поединке с участием Александра Усика поделился председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.
«Сейчас мы обсуждаем кое-что, что в будущем предложим Усику. Алексанжр не хочет говорить о будущем, но мы все равно планируем. Открою вам маленький секрет: мы с жителями Стамбула и правительством города хотим сделать что-то невероятное рядом с собором Святой Софии в следующем году», — сказал Аль аш-Шейх на пресс-конференции.
Усик: «В 2026-м — четвертый титул абсолютного чемпиона мира»
Александр Усик рассказал, что в 2026 году планирует снова завоевать титул абсолютного чемпиона мира.
«2018 год — мой первый титул абсолютного чемпиона. 2024-й, Саудовская Аравия — второй титул абсолютного чемпиона. Лондон, 2025-й — третий. В 2026 году — четвертый титул абсолютного чемпиона», — цитирует Усик The Ring.
Экс-чемпион мира Беллью: «Не верю, что Усик недооценит Верхувена»
Бывший чемпион мира и экс-оппонент Александра Усика британец Тони Беллью уверен, что недооценки Рико Верхувена со стороны украинца не будет.
«Можно недооценить Рико Верхувена, ведь он кикбоксер. Не нужно быть готовым на 100 процентов, чтобы победить этого парня. Так думал Тайсон Фьюри перед боем с Фрэнсисом Нганну.
Я не верю, что Усик отнесется к нему легкомысленно. Усик — настоящий профессионал. Очень прилежный профессионал. Вам не удастся застать этого парня врасплох», — сказал Беллью в эфире DAZN.
Как устроено окружение Усика и кто работает в его команде. Автор «СЭ» Евгений Нарижный рассказал о десяти специалистах, кто помогает абсолютному чемпиону мира.
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Усик будет защищать пояс WBC в бою с Верхувеном, но может потерять WBA и IBF
Ситуация вокруг поясов, удерживаемых Усиком, развернулась следующая. Официально украинец будет защищать титул чемпиона WBC в тяжелом весе. То есть, Рико Верхувен станет его обладателем, если победит Усика.
Но чемпион также владеет поясами WBA (Super) и IBF, которые он потеряет в случае поражения. Такие условия выдвинуло руководство этих организаций. Однако, в случае победы Верхувена, он эти два пояса не получит.
Стали известны гонорары Усика и Верхувена
Нидерландское издание Panorama сообщает, что Александр Усик получит не менее 100 миллионов долларов.
Гонорар Рико Верхувена станет рекордным в его карьере — 15 миллионов долларов. Ранее в статусе звезды кикбоксинга голландец получал за бои от 200 до 500 тысяч долларов.
Усик после боя-реванша с Дюбуа заработал около 130 миллионов долларов. За два поединка с Тайсоном Фьюри — не менее 150 миллионов.
Усик назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим в истории ММА
Александр Усик поучаствовал в блиц-опросе на тему, кто самый великий атлет в каждом виде спорта.
— Футбол? Криштиану Роналду, Пеле, [Андрей] Шевченко. Только одного? Андрей Шевченко.
— Великий нападающий. Баскетбол?
— Слушай, мне нравятся три парня: Майкл Джордан, Скотти Пиппен и [Деннис] Родман. Мне нравится Родман. Сумасшедший мужик. Но скажу — Джордан.
— Бокс?
— Мохаммед Али.
— Теннис?
— [Новак] Джокович.
— MMA?
— Хабиб [Нурмагомедов].
— А кикбоксинг?
— Эрнесто Хуст
Усик ответил критикам своего боя с кикбоксером Верхувеном
Чемпион мира в тяжелом весе считает, что волен сам выбирать себе оппонентов.
«В какой-то момент я захотел делать, что хочу, а не то, что от меня требуют, поскольку часто делал, что требовали другие, говоря мне: «Ты должен боксировать вот так». А я отвечал: «Хорошо, хорошо, хорошо». Теперь я делаю, что мне хочется», — сказал Усик во время пресс-конференции.
Верхувен: «Победа над Усиком станет самым неожиданным событием в истории спорта»
Рико Верхувен готов удивить мир и войти в историю не только кикбоксинга, но и бокса.
«Это новый вызов для меня, и я очень взволнован. Мне довелось быть чемпионом мира в тяжелом весе по кикбоксингу, но если я смогу стать чемпионом мира по боксу, то войду в историю. Победить было бы невероятно это могло бы стать одним из самых неожиданных событий в истории спорта. У нас есть такая возможность, и сейчас я сосредоточен именно на этом», — приводит слова Верхувена портал talkSPORT.
Полный кард турнира с боем Усик — Верхувен
На боксерском турнире в Египте заявлено девять поединков. Бой Усика и Верхувена будет завершать вечер.
Александр Усик — Рико Верхувен — поединок за пояс WBC в тяжелом весе
Хамза Шираз — Алем Бегич
Шахрам Гиясов — Джек Кэттеролл
Фрэнк Санчес — Ричард Торрес-младший
Мизуки Хирута — Май Солиман
Басем Мамдух — Джамал Талли
Махмуд Мобарк — Майкл Каляли
Омар Хикал — Али Ссурункума
Султан Альмохамед — Дэди Импракс
Рико Верхувен: результаты последних боев
В профессиональном боксе Верхувен провел лишь один бой. Нидерландец нокаутировал во втором раунде венгра Яноша Финферу в далеком 2014 году.
Александр Усик: результаты последних боев
После завоевания всех поясов в тяжелом весе Усик провел две защиты — в декабре 2024 года победил в реванше Тайсона Фьюри единогласным решением судей, в июле 2025-го — нокаутировал в реванше Даниэля Дюбуа.
Рико Верхувен: краткая биография
Верхувену — 37 лет. Карьера кикбоксера началась в 2004 году. На его счету 76 боев — 66 побед (21 нокаут) и 10 поражений. Верхувен сделал себе имя в престижном кикбоксерском промоушене Glory, в котором он удерживал титул чемпиона в тяжелом весе 4220 дней или более 11 лет, выиграв 26 поединков подряд. Ему принадлежит рекорд по количеству побед в титульных боях (14) и по количеству успешных защит подряд (13). Сегодня Верхувен считается одним из лучших кикбоксеров в истории.
Александр Усик: краткая биография
Усику — 39 лет. Карьера боксера началась в первом тяжелом весе. В своем 10-м поединке в профи-боксе Усик стал чемпионом мира по версии WBO, победив поляка Кшиштофа Гловацки. Спустя два года — в 2018-м — украинец выиграл гран-при в этой весовой категории, став абсолютным чемпионом мира. В финале Усик победил россиянина Мурата Гассиева в Москве. Переход в тяжелый вес состоялся в 2019-м, а уже спустя пять лет Усик стал абсолютным чемпионом мира. В своих последних шести боях он по два раза победил британцев Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. На счету Усика 24 победы и ни одного поражения.
Где смотреть трансляцию поединка Усик — Верхувен
Права на показ поединка принадлежат онлайн-платформе DAZN, в России официальной трансляции не планируется, видео могут появляться в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Когда и где состоится бой Усик — Верхувен
Украинец Александр Усик и нидерландец Рико Верхувен встретятся в главном поединке боксерского вечера в Египте в субботу, 23 мая. Бой состоится на территории комплекса пирамид в Гизе, начало ожидается после 00.00 24 мая по московскому времени.
В ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 мая, состоится титульный поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Украинский боксер Александр Усик проведет защиту против экс-чемпиона мира по кикбоксингу Рико Верхувена. Поединок пройдет в Египте на территории комплекса пирамид в Гизе. Помимо пояса WBC, на кону будет стоять эксклюзивный пояс «Короля Нила».
Усик проведет первый бой в 2026 году и 25-й в карьере. В его профессиональной карьере еще не было поражений — 15 боев чемпион завершил досрочно. В последних боях украинец по два раза победил британцев — Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.
Верхувен — один из самых узнаваемых и великих кикбоксеров в истории. На его счету 76 боев (66 нокаутов) и 10 поражений. В профессиональном боксе рекорд гораздо скромнее — 1 бой и 1 победа нокаутом.
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