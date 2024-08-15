Кремлев сообщил, что боксер Двали получил повреждение из-за удара кастетом

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев рассказал, как чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали получил повреждение.

«Даже если он в этом клубе сидел, драка же произошла, кастетом же голову разбили. Зачем кастет надевать? Была обычная «хулиганка», а тут кто-то надевает кастет, разбивает голову и оставляет человека без глаза.

Если у тебя силы неравные, то возьми и уйди. Там же на видео видно, как он сбоку подбежал из-за спины и нанес удар кастетом. И те, кто с ним рядом, они все соучастники. И пускай все в рамках закона понесут наказание, факт произошел», – цитирует ТАСС Кремлева.

Тренер сообщил, что врачи положительно оценивают результаты операций. Многое зависит от того, как сейчас будет реагировать глаз Двали на хирургические вмешательства, как будет проходить восстановление.

14 августа президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что 23-летний боксер перенес вторую операцию на поврежденном глазу. Двали избили в Крыму 28 июля. Позднее стало известно о задержании избивавших.