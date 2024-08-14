Боксер Двали перенес вторую операцию на глазу

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что чемпион Европы 2024 года по боксу Дмитрий Двали перенес вторую операцию на поврежденном глазу.

«Я больше думаю о том, чтобы ему сохранить глаз. Доктор Юссуф — профессиональный врач. У него прошли две операции, вчера он как раз провел долгую операцию», — цитирует Кремлева ТАСС.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин.

В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза. 6 августа боксер перенес операцию на глазу.

12 августа стало известно, что Двали избили не на пробежке, а в клубе. Сообщается, что он был пьян и ударил девушку.

13 августа Кремлев поблагодарил врачей за сохранение глаза боксеру Двали.