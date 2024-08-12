Боксера Двали избили не на пробежке, а в клубе. Сообщается, что он был пьян и ударил девушку

Ранее Дмитрия наградили медалью «Доблесть и отвага».

Победитель чемпионатов России и Европы по боксу Дмитрий Двали пострадал в ходе пьяной драки после посещения клуба, а не во время защиты подростка на утренней пробежке. Об этом сообщает Baza со ссылкой на свидетелей событий. По словам источника, спортсмен находился в ночном клубе, где принял участие в массовой драке, в ходе которой он ударил девушку и повалил на землю двух человек.

23-летний Дмитрий Двали приехал в Феодосию с братом и катменом (специалистом, оказывающим медицинскую помощь на ринге) для проведения мастер-класса для молодых боксеров. Согласно заявлению самого спортсмена, утром 28 июля около 6:30 он возвращался в отель после пробежки и заметил, как неизвестного парня избивает группа людей. Боксер решил вмешаться, но толпа напала на него и жестоко избила.

Однако у очевидцев произошедшего другая версия. Они утверждают, что Двали не возвращался с пробежки, а отдыхал в ночном клубе неподалеку и был в состоянии алкогольного опьянения. По словам свидетелей и участников конфликта, драка началась на выходе из кафе «Аркадия» между местными жителями, когда один из них безуспешно пытался познакомиться с девушками из другой компании. Ухажеры девушек восприняли это агрессивно, и началась драка. В этот момент Двали вышел из кафе и начал драться со всеми подряд. Пострадавшие получили выбитые зубы и черепные травмы, после чего местные жители сообща обезвредили боксера.

Дмитрий получил серьезные травмы, включая перелом орбитальной кости и выбитый глаз. Его срочно доставили в Москву, где врачи смогли сохранить зрение, но пока неизвестно, восстановится ли оно полностью.

Девять участников драки были задержаны и арестованы, среди них — трое охранников клуба. Им предъявлены обвинения в покушении на убийство, а Двали был награжден медалью «Доблесть и отвага».

Последний любительский поединок Дмитрия Двали состоялся в апреле этого года в Белграде, где он одержал три победы и выиграл чемпионат EUBC Elite Men & Women в весовой категории до 54 кг. Двали является мастером спорта России международного класса, бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом Европы, чемпионом мира среди военнослужащих, чемпионом России и чемпионом России среди молодежи до 22 лет.