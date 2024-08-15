Эдди Хирн рассказал, в чем Ломаченко лучше Джервонта Дэвиса

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0) не ровня чемпиону мира по версии IBF в легком весе Василию Ломаченко (18-3) и чемпиону мира по версии WBC в легком весе Шакуру Стивенсону (22-0) по части бойцовского интеллекта.

«Джервонта полагается на свой удар, но до этого его обычно побеждали. Однако «Танк» — не просто сильный ударник, у него также хорошо развит интеллект. Но я сомневаюсь, что его IQ можно сравнить с интеллектом Ломаченко или Стивенсона.

Джервонта полагается на свою ударную мощь, однако до этого он обычно оказывается в роли принимающего удары. Но «Танк» не только обладает сильным ударом, у него также высокий интеллект. Однако я сомневаюсь, что его IQ достигает уровня Ломаченко или Стивенсона", — сказал Хирн Seconds Out.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Ломаченко в прошлом бою нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.