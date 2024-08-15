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Сегодня, 12:02

Цзю и Муртазалиев ведут переговоры о бое 19 октября

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) и чемпион IBF в первом среднем весе россиянин Бахрам Муртазалиев (22-0) находятся на стадии предварительных переговоров, сообщает BoxingScene со ссылкой на три источника. Бой должен транслироваться на Amazon Prime Video.

Себастьян Фундора (21-1) победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.

Муртазалиев завоевал титул IBF в прошлом бою, одолев Джека Кулкая (33-5) нокаутом в 11-м раунде. Бой состоялся 6 апреля в Штадтхалле, Германия.

Бокс
Тим Цзю
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