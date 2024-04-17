Менеджер Усика отреагировал на анонс боя между Бетербиевым и Биволом

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), уверен, что бой между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) получится зрелищным.

«Я верю, что это будет отличный бой. Я уверен, что фанаты получат удовольствие от этого противостояния. У нас есть много хороших имен в полутяжелом весе. Я уверен, что в будущем мы станем свидетелями множества интересных противостояний.

Поднимется ли победитель этого боя в весе? Посмотрим. Не знаю, насколько трудно им делать вес. Трудно сказать. Не похоже, чтобы кто-то из них проваливал попытки сделать вес. Возможно, им комфортно в этом дивизионе, и они продолжат выступать в нем», — сказал Климас YouTube-каналу Seconds Out.

Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.