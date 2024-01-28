Тренер Бетербиева: «Артур — не Альварес. У Бивола не получится держать его у канатов и бить»

Один из тренеров чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) Джон Скалли уверен, что Бетербиев победит чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0).

«Бивол хорош, у него есть навыки, стиль. Он одержал красивую победу над Канело, но Канело — маленький для полутяжелого веса. Бивол держал Канело у канатов и не мог его нокаутировать. Но Артур — это не Канело. Артур слишком большой, слишком сильный. Он прижмет его к канатам и уничтожит. Биволу не удастся держать Артура у канатов и бить, пока Артур обороняется», — сказал Скалли.

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль заявил, что Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Это спустя несколько минут косвенно подтвердил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших, написав в соцсети X: «Бивол против Бетербиева!»