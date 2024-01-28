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Цзю — о бое с Турманом: «Я мечтал об этом с самого детства»

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) отреагировал на анонс его боя с Китом Турманом (30-1).

«30 марта на «Ти-Мобайл Арене» я буду драться с Китом Турманом. Это важный момент в моей карьере. Я мечтал об этом с самого детства. Наконец-то я в Лас-Вегасе — в городе, в котором всегда хотел провести бой. Это моя большая мечта. Мечта, которая воплотилась в реальность. Я двигаюсь вверх», — написал Цзю в соцсетях.

Цзю подерется с Турманом 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.

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