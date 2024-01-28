Боксер Стоцкий выписан из больницы после ранения травматическим пистолетом
В Федерации бокса России прокомментировали состояние чемпиона России-2021 после ранения травматическим пистолетом во время конфликта в Челябинске.
«Андрей Стоцкий не получил серьёзных повреждений и травм. Он был выписан из больницы в тот же день. Сейчас Андрей уже находится на сборах в Приэльбрусье», — сообщила пресс-служба организации.
Ранее сообщалось, что Стоцкий был лично знаком со стрелявшим. По предварительным данным, ссора носит бытовой характер.
28-летний спортсмен в 2021 году стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 92 кг.
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