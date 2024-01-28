Боксер Стоцкий выписан из больницы после ранения травматическим пистолетом

В Федерации бокса России прокомментировали состояние чемпиона России-2021 после ранения травматическим пистолетом во время конфликта в Челябинске.

«Андрей Стоцкий не получил серьёзных повреждений и травм. Он был выписан из больницы в тот же день. Сейчас Андрей уже находится на сборах в Приэльбрусье», — сообщила пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что Стоцкий был лично знаком со стрелявшим. По предварительным данным, ссора носит бытовой характер.

28-летний спортсмен в 2021 году стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 92 кг.