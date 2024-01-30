Источник: «Сауль Альварес в 2024-м подерется с Чарло и Кроуфордом»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) до конца года проведет два боя: с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (33-0) и абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0), сообщил инсайдер ESPN мексиканец Сальвадор Родригес в соцсети X.

«Похоже, что в 2024 году Канело подерется с Чарло, а затем с Кроуфордом», — написал Родригес.

Сауль Альварес (60-2) в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.