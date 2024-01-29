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Оскар Де Ла Хойя планирует организовать бой Сауля Альвареса и Хайме Мунгия в сентябре

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) заявил, что бокс нуждается в противостоянии элитных мексиканских боксеров.

«Я полагаю, что Канело собирается драться с Чарло в мае. Канело его переедет, и я надеюсь, что в сентябре мы организуем мексиканское противостояние [Альварес-Мунгия]. Мы не видели мексиканских поединков на элитном уровне со времен Эрика Моралеса, Марко Антонио Барреры и Хуана Мануэля Маркеса», — приводит слова Де Ла Хойи BoxingScene.

Хайме Мунгия (43-0) победил Джона Райдера (32-7) техническим нокаутом в девятом раунде. При этом мексиканец по ходу боя отправил британца в нокдаун четыре раза. Бой состоялся 27 января в Footprint Center в Фениксе, США.

Сауль Альварес (60-2) в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Оскар Де Ла Хойя
Сауль Альварес
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