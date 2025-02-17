Роналду может посетить бой Бетербиев — Бивол

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может посетить бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Криштиану направлено приглашение. Он может посетить бой Бетербиев — Бивол», — рассказали ТАСС организаторы поединка.

Бой между спортсменами состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В октябре Бетербиев одержал победу над Биволом по решению судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации, а также завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации, который принадлежал Биволу.

У 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 34-летнего Бивола — 23 победы (12 нокаутом) и 1 поражение.