Пуэрто-риканский боксер Бамба умер спустя неделю после завоевания пояса WBA

Пуэрто-риканский боксер Пол Бамба скончался 27 декабря в возрасте 35 лет.

21 декабря он победил техническим нокаутом мексиканца Рохелио Медину Луну и завоевал пояс WBA Gold в первом тяжелом весе.

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине любимого сына, брата, друга и чемпиона по боксу, чей свет и любовь затронули бесчисленное количество жизней. Пол был потрясающей личностью, вдохновлявшей многих исключительным стремлением и целеустремленностью», — говорится в заявлении семьи спортсмена в соцсетях.

Бамба провел за карьеру 22 поединка, одержал 19 побед и потерпел 3 поражения.