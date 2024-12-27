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Алоян назвал главное событие в боксе в 2024 году

Сергей Ярошенко
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Призер Олимпийских игр по боксу Михаил Алоян назвал главным событием уходящего года поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Для меня главным событием года стал бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Это событие стало ярким для всего мирового бокса, а не только для России. Два наших гражданина и два моих товарища по сборной команде смогли наконец встретиться в одном ринге. Неважно кому рефери поднял руку, одержала победу все равно наша страна — Россия. Да и весь мировой бокс победил от такого красивого поединка», — приводит слова Алояна Vprognoze.ru.

12 октября 2024 года в Эр-Рияде состоялся бой между Бетербиевым и Биволом за звание первого абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBO, WBA-Super и IBO в полутяжелом весе. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру (114-114, 115-113, 116-112).

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Миша Алоян
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