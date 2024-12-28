Муслим Гаджимагомедов 31 января в Москве проведет бой с Табисо Мчуну

Чемпион WBA в бриджервейте, двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2024, россиянин Муслим Гаджимагомедов (5-0, КО 3) 31 января в Москве встретится с боксером из ЮАР Табисо Мчуну (23-7, КО 13).

Этот 10-раундовый бой в бриджервейте возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA», который пройдет в Международном центре бокса в «Лужниках».

Гаджимагомедов в июле в Серпухове техническим нокаутом в четвертом раунде победил китайца Чжана Чжаосиня и завоевал пояс WBA в бриджервейте. А в октябре в Уфе 27-летний спортсмен провел первую защиту титула, единогласным решением судей одолев немца Леона Харта.

Мчуну известен по победам над Денисом Лебедевым и Евгением Тищенко. В поединке с Лебедевым в декабре 2019 года южноафриканец завоевал пояс WBC Silver, а против Тищенко в марте 2021 года — успешно защитил.