В Японии умер второй за два дня боксер

Японский боксер Хиромаса Уракава умер в возрасте 28 лет от травм, полученных в поединке, сообщает Всемирная боксерская организация (WBO).

2 августа Уракава проиграл в Токио соотечественнику Едзи Сайто нокаутом в восьмом раунде. В этом же турнире принимал участие японский боксер Сигэтоси Котари, который скончался днем ранее после операции на головном мозге, которую он перенес после боя против Ямато Хаты.

WBO выразила соболезнования родным спортсменов и японскому боксерскому сообществу в связи со смертью Уракавы и Котари.

Уракава за карьеру выиграл 10 боев и потерпел 4 поражения. В активе 28-летнего Котари 8 побед, 2 поражения, еще 2 боя с его участием завершились вничью.