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Атаев проведет бой с Ускатеги на турнире «IBA.PRO 19» в Москве

Сергей Филин

Двукратный чемпион мира и чемпион Европы-2024 россиянин Шарабутдин Атаев проведет 12-раундовый бой за звание обязательного претендента по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе против венесуэльца Хосе Ускатеги, сообщает Федерация бокса России.

Поединок состоится 11 июля в Москве на турнире «IBA.PRO 19».

27-летний россиянин подходит к бою с рекордом 9-0. Пять из девяти побед он одержал нокаутом. Атаев находится на третьем месте рейтинга WBA в полутяжелой весовой категории.

На счету 35-летнего Ускатеги 34 победы в 39 поединках. Он занимает 10-ю позицию в рейтинге WBA.

Возглавит турнир «IBA.PRO 19» поединок между регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым (33-2, КО 26) и олимпийским чемпионом-2016 и чемпионом мира-2015 французом Тони Йока (15-3, КО 12).

Источник: Федерация бокса России
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Мурат Гассиев
Шарабутдин Атаев
WBA
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