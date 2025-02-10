Первый канал покажет реванш между Бетербиевым и Биволом

Первый канал в прямом эфире покажет реванш между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Боксеры проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе 22 февраля. Вечер бокса состоится в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

12 октября 2024 года состоялся первый бой за звание абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBO, WBA-Super и IBO в полутяжелом весе. Тогда победил Бетербиев решением большинства судей.

34-летний Бивол за карьеру одержал 23 победы и потерпел 1 поражение. На счету 40-летнего Бетербиева 21 бой и 21 победа.