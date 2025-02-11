Российский боксер Чеботарев обвинил в предательстве украинца Усика

Российский боксер и депутат Артем Чеботарев назвал украинца Александра Усика предателем православной церкви.

«Я не люблю предателей своих идей. Ведь сначала Усик говорил, что чуть ли не самый православный человек во всем мире. И на все бои выходил с крестом, а когда власть на Украине борется с православной церковью, то где же Усик? Что же он ее не защищает? Выйди и скажи в защиту православия. Вот и весь «герой», — приводит РИА «Новости» слова Чеботарева.

38-летний Усик остается непобежденным боксером. За карьеру он провел 23 поединка. В своем последнем бою 22 декабря украинец единогласным решением судей победил британца Тайсона Фьюри.

36-летний Чеботарев — бронзовый призер чемпионата мира 2013 года, чемпион Европы (2010), а также четырехкратный чемпион России среди любителей.