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Российский боксер Чеботарев обвинил в предательстве украинца Усика

Алина Савинова
Боксер Артем Чеботарев
Артем Чеботарев.
Фото Global Look Press

Российский боксер и депутат Артем Чеботарев назвал украинца Александра Усика предателем православной церкви.

«Я не люблю предателей своих идей. Ведь сначала Усик говорил, что чуть ли не самый православный человек во всем мире. И на все бои выходил с крестом, а когда власть на Украине борется с православной церковью, то где же Усик? Что же он ее не защищает? Выйди и скажи в защиту православия. Вот и весь «герой», — приводит РИА «Новости» слова Чеботарева.

38-летний Усик остается непобежденным боксером. За карьеру он провел 23 поединка. В своем последнем бою 22 декабря украинец единогласным решением судей победил британца Тайсона Фьюри.

36-летний Чеботарев — бронзовый призер чемпионата мира 2013 года, чемпион Европы (2010), а также четырехкратный чемпион России среди любителей.

Источник: РИА Новости
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Александр Усик
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Артем Чеботарев
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