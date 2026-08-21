У «Спартака» новый козырь в атаке. Но у Семака есть идеальный ответ

Превью одного из главных матчей первой части сезона РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

23 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

«Спартак»: какой будет атака и ждать ли Барко?

«Спартак» набрал 9 очков после четырех туров — столько же, сколько у «Зенита». Но конкретные выводы делать, само собой, пока рано, так как команда все еще находится в процессе перестройки — схема меняется под соперника, Хуан Карлос Карседо меняет позиции игроков, а после покупки Мирлинда Даку получил очень интересный дополнительный вариант впереди.

Главное качество нынешнего «Спартака» — это скорость. Красно-белые любят контролировать мяч, но больше всего моментов создают в быстрых выпадах после отборов. Особенно тут показателен первый гол в матче с «Балтикой»: Максименко начал атаку вбросом рукой, мяч через левый фланг дошел до Даку, а новичок одной передачей вывел Угальде один на один.

Трансфер Даку особенно важен. До его прихода Карседо регулярно искал вариант без классической «девятки» или использовал одного Угальде, которому приходилось много двигаться между центральными защитниками и участвовать в комбинациях. В Калининграде испанец впервые выпустил их вместе в 4-4-2, и связка сработала сразу: Мирлинд сделал голевую передачу, а после матча сам говорил, что по ощущениям играет с Угальде уже 3-4 года. Руслан Литвинов назвал взаимодействие форвардов «шикарным».

Даку дает «Спартаку» возможность играть более вертикально — принимает мяч спиной к воротам, навязывает борьбу центральным защитникам и сохраняет владение до подключения партнеров. Угальде как раз гораздо удобнее искать пространство рядом с таким форвардом. Против «Зенита» это может оказаться особенно полезно: если петербуржцы снова заставят соперника обходить прессинг длинными передачами, у команды теперь есть адресат, который позволит регулярно цепляться за мяч на чужой половине поля.

При всей этой атакующей вариативности у «Спартака» уже обнаружилась довольно конкретная уязвимость, и самое интересное, что ее вслух сформулировал защитник команды Литвинов. После победы в Калининграде Руслан признал: команда регулярно допускает опасные быстрые атаки сразу после собственных забитых мячей, и это не единичный случай. Еще жестче на эту проблему указал Мурад Мусаев после победы «Краснодара» в Тушине. По его словам, штаб специально готовился ловить «Спартак» в переходных фазах, потому что пять из девяти предыдущих пропущенных мячей красно-белых пришли именно после быстрых атак. Отдельно «Краснодар» планировал давить на фланг переведенного на правый край обороны Жедсона. Оба гола «быков» действительно пришли оттуда: после быстрого перевода сначала забил Оласа, а через несколько минут Батчи воспользовался еще одним эпизодом, когда хозяева не успели перестроиться. Карседо после матча не согласился, что проблема была персонально в Жедсоне, назвав ошибки командными.

И эта деталь должна вызвать особое внимание Карседо, так как фланги обороны пока кажутся особенно уязвимыми. Если Жедсон и Зобнин снова будут подниматься слишком высоко, то любая потеря в центральной зоне может немедленно привести к резкой контратаке на пространстве, в чем «Зенит» в последнее время особенно хорош. Против «Динамо» сине-бело-голубым хватило нескольких выпадов, чтобы при четырех ударах забить трижды. «Краснодар» уже показал, что похожая модель работает и непосредственно против красно-белых. Поэтому агрессивность «Спартака» в воскресенье одновременно будет его главным оружием и одним из основных рисков.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще одна важная тема — травмированные Барко и Мартинс. Оба пропустили матч с «Балтикой», не полетели в Казань на Кубок, и пока неизвестно, примут ли участие в игре с «Зенитом». Карседо после игры с «Рубином» сообщил, что обоим уже лучше, но решение будет принято в ближайшие дни. Потеря Барко чувствительнее всего именно с точки зрения структуры. Без аргентинца «Спартак» лишается футболиста, который способен замедлить атаку, сохранить мяч под давлением и выбрать правильный момент для передачи между линиями. Не случайно против «Краснодара» Барко, игравший после болезненного удара и не готовый на 100 процентов, был снят уже в перерыве, а Карседо после матча отдельно объяснял эту замену физическим состоянием игрока. Если Эсекьель восстановится, тренеру придется решить еще одну тактическую задачу: как совместить его с заработавшей парой Даку — Угальде и при этом не потерять баланс в центре поля.

Так что предсказать состав «Спартака» будет довольно трудно. Карседо может сыграть с двумя форвардами и вернуться к более мобильной атаке с одной «девяткой», сделать ставку на Барко (если тот будет готов) или на забросы на Даку. Проблема в том, что почти каждый из этих вариантов требует большого количества игроков впереди, а именно свободные зоны после потерь пока остаются лучшим способом наказать красно-белых в контратаках. С другой стороны, «Зенит» просто не знает, чего ожидать — в предыдущих матчах против петербуржцев Карседо вообще не использовал форвардов, а тут может выпустить сразу двух. И в этой непредсказуемости — один из главных шансов «Спартака» добыть победу в одном из самых статусных матчей сезона.

«Зенит»: ставка на контратаки и шикарная форма Соболева с Глушенковым

Если оставить за скобками внезапный провал в матче с «Родиной», то в плане результатов к «Зениту» вряд ли могут быть какие-то претензии. После четырех туров у команды Сергея Семака 9 очков, 12 забитых мячей и всего два пропущенных — особенно может впечатлить разгром «Динамо» (3:0) в последнем туре. По поверхностной статистике можно сделать вывод, что «Зенит» быстро набрал привычный чемпионский ход, однако содержание последних матчей рисует куда менее однозначную картину. Сам Семак после победы над «Динамо» дважды обращал внимание на функциональное состояние команды.

В той встрече «Зенит» забил трижды и не пропустил, хотя большую часть первого тайма именно команда Сандро Шварца выглядела активнее и значительно легче продвигала мяч. В какой-то момент преимущество москвичей по передачам в финальную треть достигло 100:22, всего за матч они нанесли 13 ударов против трех у хозяев. Петербуржцы с трудом выживали под высоким прессингом, проиграли большую часть единоборств и не контролировали территорию. Зато реализовали почти все моменты у чужих ворот, и этот фактор оказался решающим.

Возникает вопрос — это «Зенит» научился играть вторым номером или разгром с «Динамо» стал скорее стечением обстоятельств? Если первое, то данный сценарий заметно отличается от более привычного «Зенита» последних лет, который иногда, наоборот, слишком долго катал мяч в центре поля, с трудом создавая опасные моменты. «Спартак» и «Динамо» — лидеры этого сезона по проценту владения мячом, почти на 10 процентов опережая идущие следом ЦСКА и «Зенит». Наверняка в домашнем матче красно-белые также сделают ставку на контроль, и это может сыграть с ними злую шутку.

Ко всему прочему, в отличной форме Соболев и Глушенков. После четырех туров у Максима пять голов, у Александра четыре, вдвоем они забили девять из 12 мячей «Зенита» в чемпионате. Александр регулярно опускается за мячом, связывает центральных защитников, принимает длинные передачи и освобождает зоны для подключения партнеров, и Глушенков этим пользуется особенно эффективно. Именно так возник второй гол в ворота «Динамо»: соперник оказался уязвим после потери, Глушенков мгновенно увидел свободную зону и покатил Соболеву на пустые ворота.

Но есть у «Зенита» одна проблема, с которой нужно что-то делать, — спады во вторых таймах. Такие провальные отрезки случались даже в матчах с сильно уступающими в классе соперниками вроде «Акрона», «Оренбурга» и особенно «Родины». Перед встречей со «Спартаком», который, наоборот, уже несколько раз прибавлял после перерыва и располагает гораздо более сильной скамейкой, на эту деталь Семак наверняка обратит особое внимание.

Есть вопросы и к центру поля. Вендел по-прежнему остается одним из лучших футболистов РПЛ по работе с мячом, но пока не выглядит полностью готовым физически, а их связке с Барриосом порой не хватаем мобильности. Именно этим пользовалось «Динамо», которое в начале встречи заставляло «Зенит» либо отдавать мяч назад, либо искать продолжение атаки длинной передачей.

Фото ФК «Динамо»

Но частично этот вопрос должен быть решен благодаря свежести футболистов: в кубковом матче с «Крыльями Советов» Семак пожертвовал качеством ради ротации: в Самару даже не полетели Адамов, Соболев, Глушенков, Вендел, Педро и Дивеев. Резервный состав создал крайне мало и закончил основное время 0:0, но задачу разгрузить лидеров перед «Спартаком» тренер выполнил. На фоне того, что Карседо в Казани все же пришлось выпускать после перерыва Угальде, Жедсона, Маркиньоса и затем Даку, у петербуржцев может оказаться небольшое преимущество в готовности ключевых исполнителей.

Чего ожидать от «Зенита» — вопрос открытый. С одной стороны, это самая результативная команда чемпионата с двумя лидерами гонки бомбардиров. С другой — петербуржцы пока не выглядят цельно и стабильно на протяжении всех 90 минут. «Зенит» сейчас особо опасен, когда получает пространство и возможность быстро доставить мяч к Глушенкову и Соболеву. Поэтому «Спартаку» важно сделать так, чтобы собственный позиционный футбол не превратился в идеальную среду для главного козыря соперника.