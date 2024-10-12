Опетайя победил Мэсси и защитил титул чемпиона мира по версии IBF

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе австралиец Джей Опетайя в поединке боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил британца Джека Мэсси.

Опетайя ожержал победу техническим нокаутом в шестом раунде и сохранил звание чемпиона мира по версии IBF.

В главном событии вечера россиянин Артур Бетербиев встретится с соотечественником Дмитрием Биволом. Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября, «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.