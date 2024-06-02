Мышев — о победе Бивола над Зинадом: «Такие яркие финиши нужны в послужном списке»

Экс-чемпион WBC Youth Владимир Мышев отреагировал на победу Дмитрия Бивола над Маликом Зинадом на турнире в Саудовской Аравии.

Бивол одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде и защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO.

«Ни капли не сомневался в победе Дмитрия Бивола. Круто, что он одержал именно досрочную победу, это первая досрочная победа за долгое время, такие яркие финиши нужны в послужном списке. Уже говорил до боя, что в принципе рад тому факту, что после травмы Бетербиева Биволу сразу нашли замену и ему не пришлось простаивать», — приводит «РБ Спорт» слова Мышева.

12 октября Бивол должен провести бой против Артура Бетербиева за четыре чемпионских пояса в полутяжелом весе.