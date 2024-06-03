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Александр Усик — Тайсон Фьюри: дата боя реванша в 2024 году — когда второй поединок

Усик проведет бой-реванш против Фьюри 21 декабря 2024 года
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александр Усик.
Фото Global Look Press

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой-реванш против британца Тайсона Фьюри 21 декабря 2024 года. Об этом заявил саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.

Первый бой состоялся в ночь на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Усик победил Фьюри раздельным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Эр-Рияде. В контрактах Усика и Фьюри на первый поединок был сразу прописан бой-реванш.

Для британца это поражение стало первым в карьере. А украинский боксер продолжает оставаться непобежденным. Также Усик стал первым в текущем веке бойцом — абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

После победы над Фьюри Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. На счету 37-летнего украинца 22 победы в 22 поединках в профессиональном боксе. У 35-летнего британца — 34 победы, одна ничья и одно поражение.

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Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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