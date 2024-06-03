Александр Усик — Тайсон Фьюри: дата боя реванша в 2024 году — когда второй поединок
Усик проведет бой-реванш против Фьюри 21 декабря 2024 года
Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой-реванш против британца Тайсона Фьюри 21 декабря 2024 года. Об этом заявил саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.
Первый бой состоялся в ночь на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Усик победил Фьюри раздельным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Эр-Рияде. В контрактах Усика и Фьюри на первый поединок был сразу прописан бой-реванш.
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