Михель рассказал о переезде своей семьи с Сахалина в Германию

Участник летних Олимпийских игр 2016 года Серж Михель рассказал о переезде своей семьи с Сахалина в Германию.

«Как мне недавно рассказал отец, дело было в его проблемах с законом. В этот момент они с мамой уже ждали четвертого ребенка, а оставлять семью и детей без кормильца он не хотел. Поэтому и пришлось уехать. Мы немцы по отцовской линии. Дед уехал ещё в 1992 году, а наша семья чуть позже — в 95-м. Также перебрались на историческую родину и остальные родственники со стороны папы. У нас есть связь с Германией, поэтому другие варианты и не рассматривали», — приводит слова Михеля RT.