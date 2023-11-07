Бутаев победил Гаибназарова в боксерском шоу в Сочи

Российский боксер Раджаб Бутаев (15-1, КО 12) в боксерском шоу в Сочи победил олимпийского чемпиона-2016 Фазлиддина Гаибназарова (11-2, КО 6) из Узбекистана.

Бутаев одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

Бутаев — бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе. Этот титул россиянин потерял в своем последнем бою в апреле 2022 года, раздельным решением судей уступив Эймантасу Станионису.

Боксерское шоу прошло в игорной зоне «Красная Поляна».