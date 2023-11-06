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Дрозд считает, что инцидент со стрельбой Иванова не отразится на мнении о боксерах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал инцидент со стрельбой с участием чемпиона Европы Никиты Иванова.

«Я достаточно неплохо знаком с Никитой, имел опыт совместных спаррингов с ним. Не сказал бы, что наше общение было близким, но при встрече мы всегда делимся последними событиями из жизни. Это, безусловно, крайне неприятный эпизод с непосредственным участием нашего товарища из мира бокса. Но я не думаю, что это непременно отразится на мнении о представителях вида спорта. Я думаю, он сделает правильные для себя выводы. Искренне желаю здоровья всем пострадавшим. У Никиты есть семья, свой зал. Подобные испытания позволяют задуматься о происходящем в жизни», — приводит слова Дрозда RT.

Инцидент произошел 5 ноября около ресторана, расположенного на Шлюзовой набережной. Иванов после конфликта с посетителями заведения открыл огонь из травматического оружия и нанес ранения четверым оппонентам. Пострадавших госпитализировали, а победителя чемпионата Европы задержали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

Волк добавила, что в настоящее время боксер задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении него ведется следствие.

Три года назад спортсмена уже задерживали полицейские из-за того, что тот сильно избил своего партнера по команде. Инцидент произошел в поезде, когда боксеры возвращались с соревнований в Ульяновске.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1227157-drozd-strelba-ivanov-boks
Никита Иванов
Бокс
Григорий Дрозд
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