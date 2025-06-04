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Пакьяо: «Я снова сосредоточен на своей карьере боксера»

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо прокомментировал свое возвращение на профессиональный ринг.

«На данный момент тема политики закрыта, даже не думаю об этом. Я снова сосредоточен на своей карьере боксера. Я все еще могу выполнять свою работу в боксе. Я еще не закончил. Огонь, решимость, желание тренироваться и усердно работать все это по-прежнему со мной. Это потрясающе», цитирует 46-летнего Пакьяо AP.

Пакьяо утверждает, что его скорость рук и атлетизм никуда не делись, и он чувствует себя отдохнувшим после четырехлетней паузы. В этот промежуток он регулярно занимался спортом в своем поместье на Филиппи.

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях 19 июля проведет бой с действующим чемпионом WBC в полусреднем весе американцем Марио Барриосом на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

29-летний Марио Барриос является действующим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC, у него 29 побед (18 из них нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. У Пакьяо 62 победы (39 из них нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.

Источник: AP
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Марио Барриос
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Мэнни Пакьяо
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