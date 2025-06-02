Чемпион мира по боксу Маккаллум умер в возрасте 68 лет

Ямайский боксер Майк Маккаллум скончался на 69-м году жизни, сообщает The Ring.

По информации источника, Маккаллум почувствовал себя плохо по пути в спортзал в Лас-Вегасе, где вел тренерскую деятельность. Через некоторое время его нашли без сознания. Врачам не удалось спасти жизнь бывшему боксеру.

Маккаллум являлся чемпионом мира в полусредней (1984-1987), средней (1989-1991) и полутяжелой (1994-1995) весовых категориях. На профессиональном ринге он провел 55 поединков, одержав 49 побед. В 2003 году его включили в Международный зал славы бокса.