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Даня Милохин — Байрам Кахруманов: дата и время начала, где смотреть бой

Бой Дани Милохина и Байрама Кахруманова перенесли на сентябрь
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даня Милохин.
Фото соцсети

Бой блогера Дани Милохина и бойца ММА Байрама Кахруманова должен был состояться в Казахстане в рамках турнира по боксу ALL STARS BOXING 4 в пятницу, 6 июня. Но организаторы перенесли боксерский вечер на сентябрь. Также в заявлении говорится, что все купленные билеты действительны на новую дату.

Изначально соперником Милохина должен был стать боец из Киргизии Арген Керимов, но он отказался от боя из-за проблем со здоровьем. Кто в итоге осенью будет оппонентом россиянина, неизвестно.

Милохин дебютировал в ринге в феврале 2024 года на турнире Alpha Fight Series в Дубае (ОАЭ). Тогда российский блогер победил техническим нокаутом в первом раунде Аджмала Хана из Индии. Этот бой был соглавным событием вечера.

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