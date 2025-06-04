Даня Милохин — Байрам Кахруманов: дата и время начала, где смотреть бой

Бой блогера Дани Милохина и бойца ММА Байрама Кахруманова должен был состояться в Казахстане в рамках турнира по боксу ALL STARS BOXING 4 в пятницу, 6 июня. Но организаторы перенесли боксерский вечер на сентябрь. Также в заявлении говорится, что все купленные билеты действительны на новую дату.

Изначально соперником Милохина должен был стать боец из Киргизии Арген Керимов, но он отказался от боя из-за проблем со здоровьем. Кто в итоге осенью будет оппонентом россиянина, неизвестно.

Милохин дебютировал в ринге в феврале 2024 года на турнире Alpha Fight Series в Дубае (ОАЭ). Тогда российский блогер победил техническим нокаутом в первом раунде Аджмала Хана из Индии. Этот бой был соглавным событием вечера.