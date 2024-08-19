Майк Тайсон: «Эй, послушайте, я готов к бою с Полом. Я могу его победить»

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) отметил, что у него были проблемы со здоровьем, но сейчас ему лучше.

«Я могу [его победить]. Кто еще может это сделать, кроме меня? С кем еще он собирается драться? Эй, послушайте, я просто готов. У меня были небольшие неприятности. Я заболел, но теперь мне лучше», — сказал Тайсон на пресс-конференции.

Тайсон и Джейк Пол (10-1) подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.