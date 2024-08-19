Токов заявил, что бой с Исмаиловым не состоится в 2024 году

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов заявил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на следующий год.

«В этом году, даст бог, проведу один бой. Хотел два, но не складывается. В октябре должен был быть бой с Магомедом Исмаиловым. В этом году наша встреча не состоится. У Магомеда проблемы со здоровьем. Надо восстановиться. Организаторам тяжело найти такого соперника для меня и сделать так, чтобы условия устроили обе стороны», — приводит слова Токова MMA.Metaratings.ru.

В ходе карьеры 34-летний Токов одержал 32 победы и потерпел три поражения.