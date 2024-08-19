Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:21

Токов заявил, что бой с Исмаиловым не состоится в 2024 году

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов заявил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на следующий год.

«В этом году, даст бог, проведу один бой. Хотел два, но не складывается. В октябре должен был быть бой с Магомедом Исмаиловым. В этом году наша встреча не состоится. У Магомеда проблемы со здоровьем. Надо восстановиться. Организаторам тяжело найти такого соперника для меня и сделать так, чтобы условия устроили обе стороны», — приводит слова Токова MMA.Metaratings.ru.

В ходе карьеры 34-летний Токов одержал 32 победы и потерпел три поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России
Чемпионат Италии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Американец объяснил решение пойти добровольцем на СВО
Станкович повторил рекорд Романцева, но остался кое-чем недоволен. Что произошло после победы «Спартака» над «Факелом»
Харрис заявила о продолжении работы США по достижению сделки о перемирии в Газе
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майк Тайсон: «Эй, послушайте, я готов к бою с Полом. Я могу его победить»

Бивол: «Некоторые рождаются с природной силой. У меня ее нет»
Новости
RSS RSS
Все новости