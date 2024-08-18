Трояновский: «Если промоутеры не захотят трилогию, Усик победит Фьюри в реванше»

Экс-чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский прокомментировал предстоящий реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Мне кажется, второй бой будет очень интересный, как и предыдущий. Это был реально классный бой. Я сомневаюсь, что соперники смогут кардинально поменять технику за полгода, когда годами оттачивали свой стиль. Единственное, что они могут — это набрать функциональные кондиции и выносливость.

Что касается шансов, они есть у обоих боксеров, но я думаю, что если промоутера не захотят трилогию, то в реванше снова победит Александр», — приводит слова Трояновского Vprognoze.ru.

Ббой реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять четыре чемпионских титула.