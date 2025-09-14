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14 сентября 2025, 09:01

Кроуфорд стал первым абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях

Алина Савинова
Теренс Кроуфорд.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Американский боксер Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса в поединке за титул чемпиона мира во втором среднем весе на турнире в Лас-Вегасе.

37-летний американец установил исторический рекорд — он стал первым абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. Ранее Кроуфорд становился абсолютным чемпионом в полусреднем и первом полусреднем весах.

Для американца это 42-я победа в карьере. Он остается непобежденным боксером. На счету 35-летнего Альвареса теперь 63 победы при трех поражениях и двух ничьих.

Бокс Профессиональный бокс: Альварес — Кроуфорд
Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса единогласным решением судей 14&nbsp;сентября.Теренс Кроуфорд — крутой. Победил Канело и стал трижды абсолютным чемпионом

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Теренс Кроуфорд
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