Кроуфорд стал первым абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях

Американский боксер Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса в поединке за титул чемпиона мира во втором среднем весе на турнире в Лас-Вегасе.

37-летний американец установил исторический рекорд — он стал первым абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. Ранее Кроуфорд становился абсолютным чемпионом в полусреднем и первом полусреднем весах.

Для американца это 42-я победа в карьере. Он остается непобежденным боксером. На счету 35-летнего Альвареса теперь 63 победы при трех поражениях и двух ничьих.

Бокс Профессиональный бокс: Альварес — Кроуфорд