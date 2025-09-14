Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе

Американец Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе на турнире в Лас-Вегасе.

Бой завершился единогласным решением судей. После 12 раундов судьи насчитали 115:113, 115:113, 116:112.

37-летний Кроуфорд одержал 42-ю победу в карьере. Ранее он также становился абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем и полусреднем весах. Таким образом, американец — первый в истории абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях.

На счету 35-летнего Альвареса теперь 63 победы при трех поражениях и двух ничьих. Для него это была пятая защита титула абсолютного чемпиона в своем дивизионе.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя Альвареса и Кроуфорда.

Бокс Профессиональный бокс: Альварес — Кроуфорд